快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

聽新聞
0:00 / 0:00

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

下午4點13分嘉義大埔發生地震，國家警報大響，台南市長黃偉哲第一時間在臉書發文寫下「地震！大家平安！」，沒想到卻被臉書自動判讀成阿拉伯文，再翻譯回中文時，竟變成「去死！祝大家平安！」，嚇壞不少人。

黃偉哲解釋，這是系統翻譯的烏龍，目前已與臉書母公司Meta Platforms聯繫了解原因。黃偉哲也透露當下小編急忙拿著手機衝進市長室大喊：「市長，我真的沒有亂發！」

這場「翻譯災難」引來大批網友湧入留言區，紛紛開起玩笑，反應比地震還熱鬧，有網友說「小編不驚、不驚，喝口茶吃顆芭樂壓壓驚。」、「笑死 差點丟了工作」、「小編另類想放長假」、「小編差點下跪」、「這次地震唯一的受災戶就是小編吧！」、「小編褲底一包，快去收驚！」

還有人說「當下看到，嚇一跳」、「Meta這翻譯太鬧了，市長嚇出一身冷汗吧！」「我還以為市長帳號被駭」、「這po文比地震還恐怖，不知道要躲去哪裡。」連議員都留言說「我想說 怎麼了」。

有網友忍不住吐槽：「Meta翻譯真的是零分！」、「臉書這樣會被害慘！」、「這肯定上新聞。」甚至有人笑說：「阿祖收手吧！」，也有人笑說「生活總是充滿驚喜」。

雖然一場誤會讓小編嚇到腿軟，但也意外讓引爆話頭，許多人打趣留言緩和了原本緊張的地震氛圍。有網友說「這招厲害，緩解了地震的緊張，但市長你應該全身冒冷汗吧」，黃偉哲在留言區親自回應「確實⋯」承認自己當下滿頭冷汗。

台南市長黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」卻被臉書翻譯變成「去死！祝大家平安！」，嚇壞不少人，黃偉哲隨後貼文透露當下小編急忙拿著手機衝進市長室大喊：「市長，我真的沒有亂發！」圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」卻被臉書翻譯變成「去死！祝大家平安！」，嚇壞不少人，黃偉哲隨後貼文透露當下小編急忙拿著手機衝進市長室大喊：「市長，我真的沒有亂發！」圖／取自黃偉哲臉書

地震 台南 嘉義 臉書 黃偉哲

延伸閱讀

中央總預算拍板！黃偉哲批新版財劃法粗暴通過 台南財政遭受空前衝擊

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

傳遞善念！大台南好人好事代表名單公布 消友會理事長蔡明憲成亮點

【重磅快評】賣市府普發4.6萬是修理侯友宜或為民謀福？

相關新聞

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

下午4點13分嘉義大埔發生地震，國家警報大響，台南市長黃偉哲第一時間在臉書發文寫下「地震！大家平安！」，沒想到卻被臉書自...

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

下午4點38雲嘉南發生地震，國家警報大響，台南市長黃偉哲透過社群臉書FB發文「地震！大家平安！」但臉書系統將此貼文判讀為...

嘉義新港海賊庄將開幕 500萬片馬賽克拼貼展大航海歷史

嘉義文化獎得主工藝師謝東哲在新港鄉打造海賊庄休閒農場，以500萬片馬賽克拼貼呈現大航海時代歷史，敘說16、17世紀顏思齊...

嘉市棒球日教練李文傳獲頒終身成就獎 感恩貴人黃敏惠父親

嘉市棒球原鄉，嘉農棒球隊曾威震甲子園，寫下嘉義傳奇，為紀念這段歷史，市府將8月21日訂為「棒球日」，上午棒球日活動以「棒...

慈濟工班助攻修繕 台南北門9戶風災屋損弱勢戶完工入厝

台南風災後迄今1個多月，除政府協助媒合廠商修繕外，許多災區則透過慈濟志工與廠商合作，為弱勢家庭完成修繕屋頂工程，其中，北...

2026全中運落腳嘉義縣 吉祥物「Q寶」與「蛙寶」齊亮相

2026年全國中等學校運動會將在嘉義舉辦，共21項運動賽事，預計約1萬8000人次參與，縣長翁章梁今天為執行委員會揭牌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。