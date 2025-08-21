臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

下午4點13分嘉義大埔發生地震，國家警報大響，台南市長黃偉哲第一時間在臉書發文寫下「地震！大家平安！」，沒想到卻被臉書自動判讀成阿拉伯文，再翻譯回中文時，竟變成「去死！祝大家平安！」，嚇壞不少人。

黃偉哲解釋，這是系統翻譯的烏龍，目前已與臉書母公司Meta Platforms聯繫了解原因。黃偉哲也透露當下小編急忙拿著手機衝進市長室大喊：「市長，我真的沒有亂發！」

這場「翻譯災難」引來大批網友湧入留言區，紛紛開起玩笑，反應比地震還熱鬧，有網友說「小編不驚、不驚，喝口茶吃顆芭樂壓壓驚。」、「笑死 差點丟了工作」、「小編另類想放長假」、「小編差點下跪」、「這次地震唯一的受災戶就是小編吧！」、「小編褲底一包，快去收驚！」

還有人說「當下看到，嚇一跳」、「Meta這翻譯太鬧了，市長嚇出一身冷汗吧！」「我還以為市長帳號被駭」、「這po文比地震還恐怖，不知道要躲去哪裡。」連議員都留言說「我想說 怎麼了」。

有網友忍不住吐槽：「Meta翻譯真的是零分！」、「臉書這樣會被害慘！」、「這肯定上新聞。」甚至有人笑說：「阿祖收手吧！」，也有人笑說「生活總是充滿驚喜」。

雖然一場誤會讓小編嚇到腿軟，但也意外讓引爆話頭，許多人打趣留言緩和了原本緊張的地震氛圍。有網友說「這招厲害，緩解了地震的緊張，但市長你應該全身冒冷汗吧」，黃偉哲在留言區親自回應「確實⋯」承認自己當下滿頭冷汗。