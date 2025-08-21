嘉市棒球日教練李文傳獲頒終身成就獎 感恩貴人黃敏惠父親

嘉市棒球原鄉，嘉農棒球隊曾威震甲子園，寫下嘉義傳奇，為紀念這段歷史，市府將8月21日訂為「棒球日」，上午棒球日活動以「棒球原鄉經典傳承」為主題，市長黃敏惠頒發民生國中教練李文傳終身成就獎，肯定長期對棒球卓越貢獻；李文傳分享他與棒球路上「貴人」，黃敏惠父親、故省議員黃永欽過往互動故事，溫暖感人。

黃敏惠強調，市府未來將持續投入資源，提升國中小基層棒球團隊經費，改善運動場館軟硬體設施，為孩子們打造安全完善訓練環境，培育更多優秀棒球人才，讓嘉義棒球不斷向前邁進，創造更多屬於嘉義與臺灣的棒球傳奇。

黃敏惠說，曾是職棒兄弟象隊關鍵戰力的李文傳，以投手拿下隊史首場勝利，業餘時期揮出隊史首支全壘打，寫下輝煌紀錄。退役後回故鄉，擔任民生國中教練，投入基層棒球教育，傳承寶貴經驗。

李文傳用實際行動詮釋「苦練決勝負，人品定優劣」，棒球不只是競技項目，更是一種人格養成、團隊合作精神，以及面對困境堅持不懈、不畏挫折態度。藉棒球日突顯棒球運動對嘉市影響，表彰運動典範，傳承KANO精神。

李文傳說，年幼失去父母，當時黃永欽是垂楊國小棒球隊領隊兼家長會長，看到他身體單薄，常買營養品、運動鞋給他，鼓勵他要好好練球，讓他感受如父親般溫暖，決定要好好練球，打出成績，因此總是督促自己當別人休息，要更刻苦練習。感謝黃永欽成為他棒球路上貴人，感謝家人一路支持，讓他能投入棒球志業。

李文傳強調，棒球是他一生志業，KANO精神是他使命，球場是他第2個家。即使退休，仍將持續為嘉市基層棒球努力奮鬥，不忘初心，溫馨而感人。