慈濟工班助攻修繕 台南北門9戶風災屋損弱勢戶完工入厝

台南風災後迄今1個多月，除政府協助媒合廠商修繕外，許多災區則透過慈濟志工與廠商合作，為弱勢家庭完成修繕屋頂工程，其中，北門區錦湖里有9戶近期陸續完工，北門區公所今下午1點半也與慈濟志工前往致贈完工祝福禮，祝福居民安心回到更安全舒適的生活環境。

北門區公所表示，為協助受災弱勢家庭重建家園，慈濟台南區修繕工班發起「慈濟基金會安心家園」專案，近期與2家協力廠商「龍宗清」及「炫鋼」合作，在北門區克服種種困難，為9戶受損嚴重的弱勢戶、中低收入戶及邊緣戶進行修繕。

其中，今年74歲的郭姓老翁是聾啞人士，因終身未婚且無子女，獨自居住在北門錦湖里，平時僅能仰賴撿拾資源回收換取微薄收入，雖辛苦但一向自立自強；颱風過後，郭翁住家屋頂因被吹壞，其擔心漏水，一度爬上屋頂想自行修繕，卻不慎從梯子上摔落跌傷。

郭翁因生活條件相當艱困，僅短暫休養後又繼續撿拾回收物維持生計，令人不捨，為讓郭翁能安心居住，北門區公所協請慈濟志工幫忙修繕其住家屋頂，完工後郭翁家中彷彿煥然一新，也讓他安心許多。

北門區長林建男說，感謝慈濟基金會的關懷及慈濟志工的無私付出，默默投入讓受災區感受到濃濃的人情溫度，這不僅是幫助受災家庭重建家園，更是為他們重建生活的希望，真的非常感恩。

慈濟志工也說，此次修繕不僅是修復受損的房屋，更是修補破碎的心，看到9戶家庭重新找回溫馨的家，大家心中都充滿感動，未來，將持續秉持「人傷我痛，人苦我悲」的精神，陪伴更多有需要的家庭。