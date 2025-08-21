2026全中運落腳嘉義縣 吉祥物「Q寶」與「蛙寶」齊亮相

2026年全國中等學校運動會將在嘉義舉辦，共21項運動賽事，預計約1萬8000人次參與，縣長翁章梁今天為執行委員會揭牌，並頒發執行委員會幹部聘書，可愛吉祥物「Q寶」跟「蛙寶」公開亮相，預告嘉義縣準備迎接一年一度的重要學生運動賽會。

翁章梁說，2023年確定全中運落腳嘉義縣，縣府積極籌備各項事宜，是繼2022年成功承辦全民運動會後，嘉義縣再次籌辦全國性大型體育賽事，預計明年4月18日至23日舉行全中運，孕育體壇明日之星，為選手累積經驗、磨練膽識的關鍵歷程。

翁章梁公開明年全中運吉祥物「Q寶」與「蛙寶」。「Q寶」延續2022年全民運「太陽Q寶寶」，從2D圖像進化為3D造型，象徵運動員成長蛻變；新角色「蛙寶」為嘉義大林的台灣特有種「諸羅樹蛙」，擁有抵禦強風的強力趾尖吸盤，象徵選手堅韌不拔、勇往直前精神。

嘉義縣政府表示，縣府持續強化場館設施、完善交通接駁及後勤支援，力求打造一場安全、順暢、感動人心的全中運，2026年全中運籌備工作穩健啟航，邀請全國民眾齊聚嘉義縣，明年3月參觀2026台灣燈會，明年4月觀賞精彩熱血的全中運賽事。