傳遞善念！大台南好人好事代表名單公布 消友會理事長蔡明憲成亮點

台南市大台南表揚好人好事運動協會選出今年度20位「好人好事代表」，其中，台南市消防之友會理事長、寯陽實業董事長蔡明憲長期關注公共安全議題，此次也獲選，備受矚目，該協會預計9月30日下午在善化贊美酒店頒獎表彰。

協會理事長黃建豐表示，今年獲選的20位代表來自各行各業，長期投身弱勢關懷、急難救助、教育文化推廣與醫療公益等領域，以實際行動展現人性光輝，足堪社會楷模，協會透過持續推動「表揚好人好事」運動，也希望善的循環不斷擴散，為社會注入更多正能量。

其中，最受矚目的亮點之一則是寯陽實業董事長蔡明憲，其同時也是台南市消防之友會理事長，20年來持續關注公共安全，除先後捐贈消防車、救災設備等逾2011萬支持消防外，也投入1335萬元協助警察單位添購裝備、強化治安能量。

蔡明憲秉持「攜手守護社會安定」的初心，協助警政單位從硬體資源到精神鼓舞，堪稱「好人好事精神」最佳典範，也獲市長黃偉哲及多位首長一致推薦肯定。

黃建豐強調，「好人好事代表」表彰不僅是一分榮耀，更是一股社會教育的力量，期盼透過肯定與宣揚，鼓勵更多人看見並效法善行，成為推動社會進步的重要動能。

今年度獲選名單包括蔡明憲、林建豪、余柷青、王騰毅、陳清良、俞助明、周文雄、周澄傑、黃世偉、林振家、龔甫青、顏泰山、宋自強、黃國芳、蘇心慧、簡仁芳、丁郁恬、石蔡金雪、謝信義及方龍文等。