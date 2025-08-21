影／最美古蹟市場 台南西市場「華麗重生」大批年輕人朝聖

斥資1.3億元台南西市場古蹟修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚艷，地方關切攤商何時回歸，終於在今天剪綵開幕正式對外亮相，逛市場也可以很文青，期許這座曾被喻為「南台灣最繁華市場」的古蹟重生後，重振老城區商機。

「千呼萬喚始出來」，市長黃偉哲主持剪綵表示，這是台南首座以大規模修復混凝土構造古蹟的案例，具有指標意義。隨著新設攤位進駐，他期盼西市場成為兼具古蹟美感與時尚氛圍的市場，讓逛市場也能「文青又優雅」，也成為新打卡點。

西市場俗稱大菜市，自2002年啟動「西門市場改造及香蕉倉庫古蹟再生計畫」，2003年被指定為市定古蹟，原定多次啟用卻因修復規模龐大、周邊協調複雜，一再延宕，直至歷經20年才順利完成。表示，西市場自2002年啟動改造計畫，隔年被指定為市定古蹟，歷經20年修復與景觀改造，終於完成。

經發局長張婷媛指出，西市場整體工程投入約1.7億元，先由文資處負責古蹟修復，再由經發局接手進行周邊店鋪改造、光環境營造等工程。為打破市場與淺草青春新天地間的高低落差，特別設計下沉式廣場，串連地標、小巷與特色建築，讓舊空間活化再生，成為新的城市亮點。

西門淺草自治會長張慧瑀難掩興奮說，「大家都迫不及待」，很多攤商的二代、三代回來接棒，西市場已風華再現，今天很多年輕人湧入，也成為文化觀光的新亮點。

市場處代理處長林士群表示，西市場本體規畫66個文創、百貨、紡織攤位，另有20個輕飲食攤；南區店鋪（原魚漿製麵區）則安排23個熟食及百貨攤；另古蹟棟3攤和外廓7攤也完成招商，進行審查中，未來二樓空間也擬招商餐廳。

周末廣場還會舉辦市集與音樂表演，增添休閒氛圍。西市場不僅是傳統市場的延續，也象徵文化保存與城市發展的平衡。未來將結合在地老攤商與新世代創意，讓西市場成為國內外遊客認識台南文化的新窗口。