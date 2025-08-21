快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

拍板減稅政策！增加民眾可支配所得 卓榮泰：3類人明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／最美古蹟市場 台南西市場「華麗重生」大批年輕人朝聖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影

斥資1.3億元台南西市場古蹟修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚艷，地方關切攤商何時回歸，終於在今天剪綵開幕正式對外亮相，逛市場也可以很文青，期許這座曾被喻為「南台灣最繁華市場」的古蹟重生後，重振老城區商機。

「千呼萬喚始出來」，市長黃偉哲主持剪綵表示，這是台南首座以大規模修復混凝土構造古蹟的案例，具有指標意義。隨著新設攤位進駐，他期盼西市場成為兼具古蹟美感與時尚氛圍的市場，讓逛市場也能「文青又優雅」，也成為新打卡點。

西市場俗稱大菜市，自2002年啟動「西門市場改造及香蕉倉庫古蹟再生計畫」，2003年被指定為市定古蹟，原定多次啟用卻因修復規模龐大、周邊協調複雜，一再延宕，直至歷經20年才順利完成。表示，西市場自2002年啟動改造計畫，隔年被指定為市定古蹟，歷經20年修復與景觀改造，終於完成。

經發局長張婷媛指出，西市場整體工程投入約1.7億元，先由文資處負責古蹟修復，再由經發局接手進行周邊店鋪改造、光環境營造等工程。為打破市場與淺草青春新天地間的高低落差，特別設計下沉式廣場，串連地標、小巷與特色建築，讓舊空間活化再生，成為新的城市亮點。

西門淺草自治會長張慧瑀難掩興奮說，「大家都迫不及待」，很多攤商的二代、三代回來接棒，西市場已風華再現，今天很多年輕人湧入，也成為文化觀光的新亮點。

市場處代理處長林士群表示，西市場本體規畫66個文創、百貨、紡織攤位，另有20個輕飲食攤；南區店鋪（原魚漿製麵區）則安排23個熟食及百貨攤；另古蹟棟3攤和外廓7攤也完成招商，進行審查中，未來二樓空間也擬招商餐廳。

周末廣場還會舉辦市集與音樂表演，增添休閒氛圍。西市場不僅是傳統市場的延續，也象徵文化保存與城市發展的平衡。未來將結合在地老攤商與新世代創意，讓西市場成為國內外遊客認識台南文化的新窗口。

台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影
台南西市場今天重新開幕，吸引許多年輕人，成為新打卡亮點。記者吳淑玲／攝影

古蹟 台南 攤商 黃偉哲 傳統市場

延伸閱讀

3年少賣40億包 陸年輕人正在拋棄泡麵…陸媒揭原因

台灣大學生程度越來越差？李家同：時代已經變了「別再倚老賣老，看扁年輕人」

台北中山堂2026迎90歲 辦論壇探索舞蹈與古蹟空間

影／5年努力拿到使照 彰化首座結合古蹟的生態環教中心今啟用

相關新聞

影／最美古蹟市場 台南西市場「華麗重生」大批年輕人朝聖

斥資1.3億元台南西市場古蹟修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚艷，地方關切攤商何時回歸，終於在今天剪綵開幕正式對外...

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

下午4點38雲嘉南發生地震，國家警報大響，市長黃偉哲市長透過社群臉書FB發文「地震！大家平安！」但臉書系統將此貼文判讀為...

地震警訊大作 震央在嘉義大埔有感地震規模5.1

國家地震警訊大響，據氣象署資料震央在嘉義縣大埔鄉，地震深度10.4，苪氏規模5.1，嘉義有感地震4級、嘉義市3級，嘉義地...

2026全中運落腳嘉義縣 吉祥物「Q寶」與「蛙寶」齊亮相

2026年全國中等學校運動會將在嘉義舉辦，共21項運動賽事，預計約1萬8000人次參與，縣長翁章梁今天為執行委員會揭牌，...

傳遞善念！大台南好人好事代表名單公布 消友會理事長蔡明憲成亮點

台南市大台南表揚好人好事運動協會選出今年度20位「好人好事代表」，其中，台南市消防之友會理事長、寯陽實業董事長蔡明憲長期...

七夕限定！南瀛天文館推實境解謎 陪牛郎織女跨越銀河

七夕將至，浪漫傳說走入現實！南瀛天文館24日將推出限定一日實境解謎遊戲「星際千里傳情」，以牛郎織女的愛情故事為主軸，結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。