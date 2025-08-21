七夕限定！南瀛天文館推實境解謎 陪牛郎織女跨越銀河

七夕將至，浪漫傳說走入現實！南瀛天文館24日將推出限定一日實境解謎遊戲「星際千里傳情」，以牛郎織女的愛情故事為主軸，結合星座與天文知識，邀請遊客化身現代紅娘，在星空下展開一場寓教於樂的浪漫冒險。

南瀛天文館表示，活動設計結合天文知識與解謎挑戰，背景設定在古代傳說，遊客將穿梭在天文展示館、星象館與觀測館等，透過謎題逐步探索星座與天象奧祕，協助牛郎織女突破銀河阻隔、重逢相會，這不僅是一場解謎遊戲，更是一段星空之旅，讓人同時感受學習與浪漫氛圍。

館長何秋蓮指出，整座天文館都化身為遊戲舞台，謎題分散各處，等著玩家逐步解開，遊客既可單獨挑戰，也能與伴侶、親友攜手闖關，在互動中不僅協助傳情，還能發現展品背後的知識與故事；參加方式只要到館方服務台以LINE@掃描QR code，輸入通關密語即可啟動遊戲，完成任務後還能於星象館服務台兌換限量紀念禮物。

南瀛天文館表示，選在七夕前夕舉辦活動，是希望讓民眾在浪漫氛圍中，透過寓教於樂的形式接觸天文知識，無論情侶約會、親子同樂或朋友組隊挑戰，都能玩得盡興，體驗一場浪漫又燒腦的七夕旅程。