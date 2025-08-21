民進黨女力送暖災區 林淑芬等綠委嘉義下廚助災民
丹娜絲颱風重創嘉義，災後重建工作持續進行中。民進黨立委蔡易餘今天特別邀請幾位民進黨立委，在義竹鄉頭竹社區舉辦了一場溫馨的共餐活動。由綠委林淑芬、王美惠、郭昱晴及行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，親自下廚為社區長輩烹煮午餐，用實際行動傳遞最溫暖的關懷與支持。
活動發起人、立委林淑芬表示，看到新聞中南部鄉親在風災水災中受苦，內心感到非常不捨。她回憶起當年韋恩颱風也曾吹翻自家屋頂、造成停水停電的慘況，對災民的處境完全感同身受。
林淑芬不僅主動提議要到庄頭煮飯給長輩們吃，更帶來了新北蘆洲福安宮主委、信眾們的愛心，捐贈嘉義縣、台南市政府社會局各50萬元，共計100萬元善款，希望能安慰鄉親，陪伴大家堅強走下去。
蔡易餘表示，回憶風災期間，台電同仁每日超時搶修超過10小時，席不暇暖，極其辛勞。風災當下他長時間在嘉義，全力協調搶修事宜，許多在立法院的支援工作，都仰賴林淑芬、郭昱晴等委員們大力協助，今天看到情義相挺的夥伴親自來到嘉義，從議場走入廚房，讓他內心充滿感動與感謝。
餐會現場氣氛熱烈，綠委們化身總鋪師，與長輩們一邊準備食材一邊閒話家常。郭昱晴及王美惠委員也表示，能用一頓飯的時間陪伴長輩，傾聽他們的心聲，是身為民意代表最踏實的幸福，這場充滿人情味的「開伙」行動，不僅暖了長輩的胃，更撫慰了災區民眾的心，為災後重建注入一股溫暖而堅實的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言