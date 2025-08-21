民進黨女力送暖災區 林淑芬等綠委嘉義下廚助災民

丹娜絲颱風重創嘉義，災後重建工作持續進行中。民進黨立委蔡易餘今天特別邀請幾位民進黨立委，在義竹鄉頭竹社區舉辦了一場溫馨的共餐活動。由綠委林淑芬、王美惠、郭昱晴及行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，親自下廚為社區長輩烹煮午餐，用實際行動傳遞最溫暖的關懷與支持。

活動發起人、立委林淑芬表示，看到新聞中南部鄉親在風災水災中受苦，內心感到非常不捨。她回憶起當年韋恩颱風也曾吹翻自家屋頂、造成停水停電的慘況，對災民的處境完全感同身受。

林淑芬不僅主動提議要到庄頭煮飯給長輩們吃，更帶來了新北蘆洲福安宮主委、信眾們的愛心，捐贈嘉義縣、台南市政府社會局各50萬元，共計100萬元善款，希望能安慰鄉親，陪伴大家堅強走下去。

蔡易餘表示，回憶風災期間，台電同仁每日超時搶修超過10小時，席不暇暖，極其辛勞。風災當下他長時間在嘉義，全力協調搶修事宜，許多在立法院的支援工作，都仰賴林淑芬、郭昱晴等委員們大力協助，今天看到情義相挺的夥伴親自來到嘉義，從議場走入廚房，讓他內心充滿感動與感謝。