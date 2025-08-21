快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

民進黨女力送暖災區 林淑芬等綠委嘉義下廚助災民

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨女力送暖災區，林淑芬等綠委嘉義下廚助災民。圖／林淑芬辦公室提供
民進黨女力送暖災區，林淑芬等綠委嘉義下廚助災民。圖／林淑芬辦公室提供

丹娜絲颱風重創嘉義，災後重建工作持續進行中。民進黨立委蔡易餘今天特別邀請幾位民進黨立委，在義竹鄉頭竹社區舉辦了一場溫馨的共餐活動。由綠委林淑芬、王美惠、郭昱晴及行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，親自下廚為社區長輩烹煮午餐，用實際行動傳遞最溫暖的關懷與支持。

活動發起人、立委林淑芬表示，看到新聞中南部鄉親在風災水災中受苦，內心感到非常不捨。她回憶起當年韋恩颱風也曾吹翻自家屋頂、造成停水停電的慘況，對災民的處境完全感同身受。

林淑芬不僅主動提議要到庄頭煮飯給長輩們吃，更帶來了新北蘆洲福安宮主委、信眾們的愛心，捐贈嘉義縣、台南市政府社會局各50萬元，共計100萬元善款，希望能安慰鄉親，陪伴大家堅強走下去。

蔡易餘表示，回憶風災期間，台電同仁每日超時搶修超過10小時，席不暇暖，極其辛勞。風災當下他長時間在嘉義，全力協調搶修事宜，許多在立法院的支援工作，都仰賴林淑芬、郭昱晴等委員們大力協助，今天看到情義相挺的夥伴親自來到嘉義，從議場走入廚房，讓他內心充滿感動與感謝。

餐會現場氣氛熱烈，綠委們化身總鋪師，與長輩們一邊準備食材一邊閒話家常。郭昱晴及王美惠委員也表示，能用一頓飯的時間陪伴長輩，傾聽他們的心聲，是身為民意代表最踏實的幸福，這場充滿人情味的「開伙」行動，不僅暖了長輩的胃，更撫慰了災區民眾的心，為災後重建注入一股溫暖而堅實的力量。

民進黨女力送暖災區，林淑芬等綠委嘉義下廚助災民。圖／林淑芬辦公室提供
民進黨女力送暖災區，林淑芬等綠委嘉義下廚助災民。圖／林淑芬辦公室提供

長輩 嘉義 林淑芬

延伸閱讀

災後防「看不見的毒害」 林淑芬籲：強化石綿廢棄物應對機制

綠指王鴻薇脫口台灣是「城市」 蔣萬安以賴清德這段話回擊

昨罷團找郭昱晴、今反罷請來韓國瑜 大咖台東宣講催票

不能公布姓名？林淑芬嗆衛福部搞不清狀況 成「狼醫幫凶」

相關新聞

影／最美古蹟市場 台南西市場「華麗重生」大批年輕人朝聖

斥資1.3億元台南西市場古蹟修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚艷，地方關切攤商何時回歸，終於在今天剪綵開幕正式對外...

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

下午4點38雲嘉南發生地震，國家警報大響，市長黃偉哲市長透過社群臉書FB發文「地震！大家平安！」但臉書系統將此貼文判讀為...

地震警訊大作 震央在嘉義大埔有感地震規模5.1

國家地震警訊大響，據氣象署資料震央在嘉義縣大埔鄉，地震深度10.4，苪氏規模5.1，嘉義有感地震4級、嘉義市3級，嘉義地...

2026全中運落腳嘉義縣 吉祥物「Q寶」與「蛙寶」齊亮相

2026年全國中等學校運動會將在嘉義舉辦，共21項運動賽事，預計約1萬8000人次參與，縣長翁章梁今天為執行委員會揭牌，...

傳遞善念！大台南好人好事代表名單公布 消友會理事長蔡明憲成亮點

台南市大台南表揚好人好事運動協會選出今年度20位「好人好事代表」，其中，台南市消防之友會理事長、寯陽實業董事長蔡明憲長期...

七夕限定！南瀛天文館推實境解謎 陪牛郎織女跨越銀河

七夕將至，浪漫傳說走入現實！南瀛天文館24日將推出限定一日實境解謎遊戲「星際千里傳情」，以牛郎織女的愛情故事為主軸，結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。