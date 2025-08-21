快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林林內坪頂前後山路均崩塌…前山修好後山仍斷路 議員請命

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，地方請求加速修復。圖／林賢宗提供
接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，地方請求加速修復。圖／林賢宗提供

接連風災豪雨重創雲林縣林內坪頂村，前後山的道路到處坍塌嚴重，前山雲61線已搶通，但後山的產業道路仍千瘡百孔寸步難行，正值麻竹筍採收期，農民面臨無路可行窘境，縣議員張維崢今天在議會請求增設替代道路，獲縣府允諾協助。

上月風災豪雨影響，林內坪頂村主要聯絡道雲61線道路，多處路段崩塌及基礎結構嚴重受損，經連日搶修，本月12日已恢復雙向通行。不過，位於坪頂村後山，連接湖本村的產業道路，迄今仍受損嚴重，多處路面龜裂難行，更有路基坍塌，根本無法通行。

坪頂村長林賢宗表示，後山的產業道路是農民承租林保署耕地，進出的唯一道路，雖然公所已緊急提報災害復建，但迄今近一個月仍無法通行，目前正值麻竹筍採收季，農民只能從前山的道路下山，再繞往湖本村上山，繞行約30多分鐘才能抵達農地，相當麻煩，希望相關單位能盡速搶修。

張維崢今天也在議會臨時會反映，指他接獲村民陳情，後山道路雖已提報災後復建，但整個核定作業流程可能還需要一段時間，對急著採收的農民恐緩不濟急，可否先闢設臨時替代道路，以利民眾通行。

縣長張麗善回應，災後復建工程需要較完整的規畫，該路既是農民重要的進出要道，會責成交工局盡快規畫執行。交工局表示，據公所回報資料，坪頂村成功國小後方產業道路山坡滑落坍塌、通往湖本村的產業道路也土石滑落，公所已提出災後復建工程計畫，將會爭取經費盡速搶修。

接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，議員張維崢今在議會請求加速修復或另闢替代道路。記者蔡維斌／翻攝
接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，議員張維崢今在議會請求加速修復或另闢替代道路。記者蔡維斌／翻攝
接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，地方請求加速修復。圖／林賢宗提供
接連風雨受災嚴重的林內鄉坪頂村，受災迄今已月餘，通往農區的後山產業道路仍千瘡百孔寸步難行，地方請求加速修復。圖／林賢宗提供

農民 災後 豪雨 雲林 張麗善

延伸閱讀

影／盧秀燕請假反罷怒批賴政府全黨搞罷免 不關心關稅重創我產業

屏東大社舊部落因雨崩塌 伍麗華攜專家現勘找解方

楊柳颱風橫掃奧萬大滿地斷枝 天池山莊步道多處崩塌落石

眼尖消防員從崩塌土石救出狗狗 牠脫困第一反應網友全看哭：萬物皆有靈

相關新聞

影／最美古蹟市場 台南西市場「華麗重生」大批年輕人朝聖

斥資1.3億元台南西市場古蹟修復完成後，去年舉辦台灣設計展建築令人驚艷，地方關切攤商何時回歸，終於在今天剪綵開幕正式對外...

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

下午4點38雲嘉南發生地震，國家警報大響，市長黃偉哲市長透過社群臉書FB發文「地震！大家平安！」但臉書系統將此貼文判讀為...

地震警訊大作 震央在嘉義大埔有感地震規模5.1

國家地震警訊大響，據氣象署資料震央在嘉義縣大埔鄉，地震深度10.4，苪氏規模5.1，嘉義有感地震4級、嘉義市3級，嘉義地...

2026全中運落腳嘉義縣 吉祥物「Q寶」與「蛙寶」齊亮相

2026年全國中等學校運動會將在嘉義舉辦，共21項運動賽事，預計約1萬8000人次參與，縣長翁章梁今天為執行委員會揭牌，...

傳遞善念！大台南好人好事代表名單公布 消友會理事長蔡明憲成亮點

台南市大台南表揚好人好事運動協會選出今年度20位「好人好事代表」，其中，台南市消防之友會理事長、寯陽實業董事長蔡明憲長期...

七夕限定！南瀛天文館推實境解謎 陪牛郎織女跨越銀河

七夕將至，浪漫傳說走入現實！南瀛天文館24日將推出限定一日實境解謎遊戲「星際千里傳情」，以牛郎織女的愛情故事為主軸，結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。