雲林林內坪頂前後山路均崩塌…前山修好後山仍斷路 議員請命

接連風災豪雨重創雲林縣林內坪頂村，前後山的道路到處坍塌嚴重，前山雲61線已搶通，但後山的產業道路仍千瘡百孔寸步難行，正值麻竹筍採收期，農民面臨無路可行窘境，縣議員張維崢今天在議會請求增設替代道路，獲縣府允諾協助。

上月風災豪雨影響，林內坪頂村主要聯絡道雲61線道路，多處路段崩塌及基礎結構嚴重受損，經連日搶修，本月12日已恢復雙向通行。不過，位於坪頂村後山，連接湖本村的產業道路，迄今仍受損嚴重，多處路面龜裂難行，更有路基坍塌，根本無法通行。

坪頂村長林賢宗表示，後山的產業道路是農民承租林保署耕地，進出的唯一道路，雖然公所已緊急提報災害復建，但迄今近一個月仍無法通行，目前正值麻竹筍採收季，農民只能從前山的道路下山，再繞往湖本村上山，繞行約30多分鐘才能抵達農地，相當麻煩，希望相關單位能盡速搶修。

張維崢今天也在議會臨時會反映，指他接獲村民陳情，後山道路雖已提報災後復建，但整個核定作業流程可能還需要一段時間，對急著採收的農民恐緩不濟急，可否先闢設臨時替代道路，以利民眾通行。

縣長張麗善回應，災後復建工程需要較完整的規畫，該路既是農民重要的進出要道，會責成交工局盡快規畫執行。交工局表示，據公所回報資料，坪頂村成功國小後方產業道路山坡滑落坍塌、通往湖本村的產業道路也土石滑落，公所已提出災後復建工程計畫，將會爭取經費盡速搶修。