日本防災教育學會抵雲林交流 肯定台灣的科技防災教育

來自日本全國各地學者與教育工作者組成「日本防災教育學會交流團」今起至21日到雲林展開3天防災教育交流，在石龜國小看到各項AI防災教室和各項防災實作，讓日方人士也大為驚嘆，強調預防重於救災，期待台日攜手把防災教育做得更落實。

張麗善率領縣府團隊歡迎日本防災教育學會到訪，並透過防災教育座談建立台日間的經驗分享，張麗善說，雲林長期面對颱風、地震、洪水等多重災害威脅，為強化防災意識與應變能力，縣府在石龜國小打造「防災教育科技中心」，去年啟用成為雲林防災教育基地。

她說，該中心整合VR、AR、AI、物聯網等科技，打造4大災害主題模擬學習區，提供沉浸式、實作導向的學習場域，不僅讓學生學習防災，也有不少外縣市的團體來參訪，這次難得連在世界救災防災先進的國家日本也來參觀交流，對提升我國防災教育將有很大幫助。

張麗善表示，防災教育是長期的社會工程，只有落實校園與社區合作，才能讓防災從知識轉化為行動，透過與日本跨國交流，不僅經驗共享，也希望未來能更深化台日交流與學習。

日本防災學習實踐研究會長諏訪清二表示，他先藉此訪台機會感謝台灣對於日本阪神大地震的援助。災後的救災與重建固然重要，但平時的防災與預防尤為重要，日本與台灣都是多災的地方，常有地震、土石流、水災等，以兩國的經驗基礎進行交流與學習，相信彼此都可有很大收穫。

諏訪清二會長說，這次參訪設在石龜國小的雲林縣防災教育科技中心，看到雲林縣從學校教育推動防災，從小植入防災觀念及知能，這是非常優秀的事，也讓人感動，值得日本學習，他同時強調防災重於救災，期待未來台日能落實更多交流。