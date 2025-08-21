快訊

浪漫不只放閃 台南藏金閣迎七夕拍賣送好禮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
迎接七夕情人節，台南市環保8月23日上午在藏金閣1館舉辦「好物緣分之旅」活動，現場嚴選檜木全斗櫃拍賣。記者鄭惠仁／翻攝
迎接七夕情人節，台南市環保局祭好禮，8月23日上午在藏金閣1館舉辦「好物緣分之旅」活動，現場嚴選櫸木大辦公桌、全檜斗櫃、各式餐桌等兼具懷舊韻味與實用價值的家具，每一件都承載著動人的故事，等待有緣人用最環保的方式延續它的浪漫；還有多款腳踏車釋出，無論是通勤代步或假日出遊，都能找到理想車款。

活動不只拍賣二手好物，還有「舊鞋救命」快閃募集活動，邀請民眾捐出不穿的鞋，幫助非洲的兒童；另有「維修咖啡館-小家電免費維修服務」，(限10位，需事先報名)讓故障電器有重獲新生的機會。帶指定資源回收物還可兌換培養土(每人限領10包)，讓資源循環回到生活中。

現場更展售由回收木料及窗簾工廠、沙發工廠餘料再製的木作小物、霸氣包、牛皮零錢包等環保又實用的精品，值得慢慢挑選。現場「洗寶機台」推出洗碗精與洗衣精買二送一的限時優惠活動，讓環保理念走進日常清潔

環保局表示，七夕是象徵緣分的日子，不論是與心愛的人相聚，還是與「有緣物」邂逅，都能在藏金閣找到屬於自己的浪漫。同時，透過二手拍賣、物資募集、資源再利用等行動，為地球創造更美好的未來，讓愛與環保同行。

藏金閣1館拍賣日固定於每月第四周星期六上午舉辦，遇連續假期或補班日則提前於當月第2周星期六辦理，因紀念日及節日實施條例公告後，9、10月新增教師節（9月28日）及台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）為國定節日，因此9月拍賣日將提前至9月13日，9月場次小家電免費維修服務改至8月25日上午8時開放報名，10月則停辦一次。

迎接七夕情人節，台南市環保局8月23日上午在藏金閣1館舉辦「好物緣分之旅」活動，現場嚴選櫸木大辦公桌拍賣。記者鄭惠仁／翻攝
七夕 節日 環保局

