災後有愛不孤單！福慧協會攜手張嘉郡馳援水林鄉
7、8月颱風豪雨重創雲林海線鄉鎮，雲林縣福慧關懷協會凝聚善心力量，由理事長陳慶達偕同立委張嘉郡今天到災區捐贈愛心米、棉被及生活用品給受災戶，並協助盡速重建家園。
雲林海線鄉鎮從上月間起連續受豪雨颱風侵襲傳出災情，立委張嘉郡日前前往勘災，得知災民復建需求，會同福慧關懷協會立即啟動救災機制，動員各界善心人士，募集逾兩千公斤愛心米與醬油，張嘉郡也捐贈200包愛心米，今天親自會同水林鄉代理鄉長張東凱送往水林鄉受災家庭，提供生活補給，減輕壓力。
張嘉郡除肯定福慧關懷協會的愛心行動，並表示，會持續爭取中央補助與相關資源，協助地方加速救災與重建工作；感謝福慧關懷協會以及斗六市民代表會副主席黃尤美等各界善心人士，不分山線、跨海線前來協助，災後第一時間投入物資與人力，讓受災鄉親感受社會關懷。
理事長陳慶達指出，該協會看到鄉親受災就立即啟動物資募集機制，並以最快速度將資源送到第一線。感謝善心人士的慷慨捐助。水林鄉代理鄉長張東凱也代表受災戶感謝各界援手，陪伴大家走過挑戰。
