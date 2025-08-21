快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聽新聞
0:00 / 0:00

災後有愛不孤單！福慧協會攜手張嘉郡馳援水林鄉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委張嘉郡偕同福慧關懷協會送愛心的水災受災區，協助早日重建家園。圖／張嘉郡提供
立委張嘉郡偕同福慧關懷協會送愛心的水災受災區，協助早日重建家園。圖／張嘉郡提供

7、8月颱風豪雨重創雲林海線鄉鎮，雲林縣福慧關懷協會凝聚善心力量，由理事長陳慶達偕同立委張嘉郡今天到災區捐贈愛心米、棉被及生活用品給受災戶，並協助盡速重建家園。

雲林海線鄉鎮從上月間起連續受豪雨颱風侵襲傳出災情，立委張嘉郡日前前往勘災，得知災民復建需求，會同福慧關懷協會立即啟動救災機制，動員各界善心人士，募集逾兩千公斤愛心米與醬油，張嘉郡也捐贈200包愛心米，今天親自會同水林鄉代理鄉長張東凱送往水林鄉受災家庭，提供生活補給，減輕壓力。

張嘉郡除肯定福慧關懷協會的愛心行動，並表示，會持續爭取中央補助與相關資源，協助地方加速救災與重建工作；感謝福慧關懷協會以及斗六市民代表會副主席黃尤美等各界善心人士，不分山線、跨海線前來協助，災後第一時間投入物資與人力，讓受災鄉親感受社會關懷。

理事長陳慶達指出，該協會看到鄉親受災就立即啟動物資募集機制，並以最快速度將資源送到第一線。感謝善心人士的慷慨捐助。水林鄉代理鄉長張東凱也代表受災戶感謝各界援手，陪伴大家走過挑戰。

立委張嘉郡偕同福慧關懷協會送愛心的水災受災區，協助早日重建家園。圖／張嘉郡提供
立委張嘉郡偕同福慧關懷協會送愛心的水災受災區，協助早日重建家園。圖／張嘉郡提供

雲林 愛心 張嘉郡

延伸閱讀

軍公教退休法案何時修？國家困境在哪裡？韓國瑜有答案

關稅疊加真相驚曝 藍營轟中央刻意隱瞞繼續蓋牌

美課關稅附加條件未明 張嘉郡：不要犧牲台灣農民農業

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

相關新聞

緊鄰國8新化交流道！斥資2.2億台南新市產業園區南側聯外道路完工

配合新市產業園區開發，台南市府斥資2億多元闢建「新市產業園區南側主要聯絡道路⼯程」已完⼯，市府表示，⼯程起於新化北外環（...

林內鄉平頂前後山路均崩塌 前山修好後山仍斷路議員請命

接連風災豪雨重創雲林縣林內坪頂村，前後山的道路到處坍塌嚴重，前山雲61線已搶通，但後山的產業道路仍千瘡百孔寸步難行，正值...

日本防災教育學會抵雲林交流 肯定台灣的科技防災教育

來自日本全國各地學者與教育工作者組成「日本防災教育學會交流團」今起至21日到雲林展開3天防災教育交流，在石龜國小看到各項...

災後有愛不孤單！福慧協會攜手張嘉郡馳援水林鄉

7、8月颱風豪雨重創雲林海線鄉鎮，雲林縣福慧關懷協會凝聚善心力量，由理事長陳慶達偕同立委張嘉郡今天到災區捐贈愛心米、棉被...

挺過風災！ 台南麻豆文旦天選之「旦」 農會啟動收購助農民

台南麻豆文旦聞名全台，今年雖被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦可謂天選之「旦」，麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」...

30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

今年國家防災日以「巨震求生、強韌整備」為主軸，台南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽」，即日起至9月15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。