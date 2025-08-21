緊鄰國8新化交流道！斥資2.2億台南新市產業園區南側聯外道路完工

配合新市產業園區開發，台南市府斥資2億多元闢建「新市產業園區南側主要聯絡道路⼯程」已完⼯，市府表示，⼯程起於新化北外環（台19甲）⾄園區道路銜接，中間跨越烏⿁厝溪併同改建牛稠橋，道路開闢後以利配合園區廠商進場建設及營運需求，進⽽推動產業園區產業發展，提升國家經濟發展及就業發展。

市長黃偉哲表⽰，新市產業園區為政府因應美中貿易戰、台商回台及在地廠商投資，解決用地需求，經濟部報請行政院核定「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」，規畫台糖公司土地合作開發園區，以滿足產業用地需求及符合產業期待。考量產業園區廠商陸續進駐，為滿足未來交通量需求，改善園區聯絡道路，提升新市產業園區交通周轉效率。

黃偉哲進一步表示，園區南側主要聯絡道路⼯程經市府努⼒爭取2023年度前瞻補助計畫，獲中央補助1億4841萬元，市府則籌配合款2489萬元，加上⽤地費中央補助3789萬元、市府配合款1007萬元，總經費約為2億2126萬元。

工務局指出，新市產業園區緊鄰國3與國8銜接的新化系統交流道，周邊10公里內有南部科學園區（台南園區）、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等等，在當地已形成明顯的產業群聚，且產業用地供不應求。新市產業園區開發面積共69.22公頃，除可提供台商回台所需土地、緩解當地對工業用地的需求，亦可與在地既有的科學園區及工業區相輔相成。

新市產業園區南側主要聯外道路工程完工後，有效紓解分散園區交通，通往國8銜接國1及國3，使交通更為便捷，並紓解交通尖峰帶來的車潮壅塞問題。另藉由新闢道路的建構，增設人行步道且透過友善環境空間串聯周邊之地景特色，提升地區行車便利、用路安全、區域運輸效能及均衡區域發展。

新闢建南側主要聯絡道路，原為8公尺寬農路，⽜稠橋則為預⼒I型梁橋，橋長30公尺、寬8.5公尺，施作南側主要聯絡道路拓寬完成後，⽜稠橋長約35公尺、配置鋼構I型橋，橋梁南北兩側道路⼯程合計638公尺，寬度20公尺；另外沿線配置管線單位包含台電、⾃來⽔、電信、瓦斯等重要⺠⽣管線，提供園區及附近居⺠使⽤。