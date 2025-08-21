挺過風災！ 台南麻豆文旦天選之「旦」 農會啟動收購助農民

台南麻豆文旦聞名全台，今年雖被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦可謂天選之「旦」，麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，價格每公斤16元，預計連續2天收購，麻豆區農會總幹事孫慈敏也強調，文旦預計本周進入採收期，價格沒有調漲，產量雖相對較少，還是希望消費者要踴躍支持農民。

孫慈敏表示，農會收購「新欉加工大果」行之有年，今年雖受颱風影響，外界會認為沒有文旦無需再啟動收購，其實不然，果農種植文旦果樹新欉到老欉總是需要過程與時間，颱風雖吹落許多文旦，不過新欉大果文旦還是會存在，而且都相當大顆，真的沒什麼市場。

她也說，農會今年決定一樣啟動新欉加工大果收購，收購價一樣維持每公斤16元，今年收購量預計落在6萬公斤，這兩天在農會供銷部收購，幫助穩定市場價格，讓後續消費者買到的麻豆文旦都是最好的品質，今天就有不少產銷班農友載來新欉加工大果給農會。

朱姓果農說，自己在麻豆北勢加輦邦種植約7分地，樹齡約11年，往年大果產量約有1萬公斤，今年僅剩500公斤，幾乎都被颱風打落，且原本大果果形還沒這麼大顆，今年又是颱風又是豪雨，導致文旦幾乎都比人臉還大，「連拍賣市場都賣不出價格」，好在還有農會幫忙收。

麻豆文旦具有獨特的酸甘甜風味，多年來吸引消費者青睞，而農會加工大果則會製成文旦精油、柚子醬等產品，也深受大眾喜愛，尤其，文旦鮮果搭配生菜沙拉佐上農會的柚子醬，口感清新爽口，相當適合炎炎夏日品嘗。