快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

挺過風災！ 台南麻豆文旦天選之「旦」 農會啟動收購助農民

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，同時進行文旦加工及冷鏈儲存處理。記者萬于甄／攝影
麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，同時進行文旦加工及冷鏈儲存處理。記者萬于甄／攝影

台南麻豆文旦聞名全台，今年雖被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦可謂天選之「旦」，麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，價格每公斤16元，預計連續2天收購，麻豆區農會總幹事孫慈敏也強調，文旦預計本周進入採收期，價格沒有調漲，產量雖相對較少，還是希望消費者要踴躍支持農民。

孫慈敏表示，農會收購「新欉加工大果」行之有年，今年雖受颱風影響，外界會認為沒有文旦無需再啟動收購，其實不然，果農種植文旦果樹新欉到老欉總是需要過程與時間，颱風雖吹落許多文旦，不過新欉大果文旦還是會存在，而且都相當大顆，真的沒什麼市場。

她也說，農會今年決定一樣啟動新欉加工大果收購，收購價一樣維持每公斤16元，今年收購量預計落在6萬公斤，這兩天在農會供銷部收購，幫助穩定市場價格，讓後續消費者買到的麻豆文旦都是最好的品質，今天就有不少產銷班農友載來新欉加工大果給農會。

朱姓果農說，自己在麻豆北勢加輦邦種植約7分地，樹齡約11年，往年大果產量約有1萬公斤，今年僅剩500公斤，幾乎都被颱風打落，且原本大果果形還沒這麼大顆，今年又是颱風又是豪雨，導致文旦幾乎都比人臉還大，「連拍賣市場都賣不出價格」，好在還有農會幫忙收。

麻豆文旦具有獨特的酸甘甜風味，多年來吸引消費者青睞，而農會加工大果則會製成文旦精油、柚子醬等產品，也深受大眾喜愛，尤其，文旦鮮果搭配生菜沙拉佐上農會的柚子醬，口感清新爽口，相當適合炎炎夏日品嘗。

孫慈敏提到，麻豆文旦預計本周末即將進入採收期，許多消費者更是多年的饕客，因此，今年文旦價格並不會特別浮動大漲，產量雖相對較少，還是希望消費者要踴躍支持農民。

台南麻豆文旦聞名全台，今年雖被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦可謂天選之「旦」，麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，價格每公斤16元，預計連續2天收購。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦聞名全台，今年雖被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦可謂天選之「旦」，麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，價格每公斤16元，預計連續2天收購。記者萬于甄／攝影
麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，今早有不少產銷班農友載來新欉加工大果給農會收購。記者萬于甄／攝影
麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」，今早有不少產銷班農友載來新欉加工大果給農會收購。記者萬于甄／攝影
麻豆區農會今開始啟動「新欉加工大果」收購，大果幾乎都快比人臉大。記者萬于甄／攝影
麻豆區農會今開始啟動「新欉加工大果」收購，大果幾乎都快比人臉大。記者萬于甄／攝影

文旦 農會 丹娜絲颱風

延伸閱讀

關懷雖遠必至 全美台灣同鄉會逾7萬美金挺風災重建

台東熱血鐵板燒店、超商業者再度出手 楊柳風災後慰勞警察

楊柳颱風重創台東酪梨產業 立委要求農業部專案補助協助農民重建生計

台南官田菱角一期花受風災影響 農民：結果率恐受衝擊

相關新聞

緊鄰國8新化交流道！斥資2.2億台南新市產業園區南側聯外道路完工

配合新市產業園區開發，台南市府斥資2億多元闢建「新市產業園區南側主要聯絡道路⼯程」已完⼯，市府表示，⼯程起於新化北外環（...

挺過風災！ 台南麻豆文旦天選之「旦」 農會啟動收購助農民

台南麻豆文旦聞名全台，今年雖被丹娜絲颱風吹掉近8成，倖存約2成文旦可謂天選之「旦」，麻豆區農會今開始收購「新欉加工大果」...

30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

今年國家防災日以「巨震求生、強韌整備」為主軸，台南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽」，即日起至9月15日...

漁電共生所帶動地方 口湖鄉今熱鬧辦「潮鰻小食祭」

雲林縣口湖鄉為國內養鰻重鎮，和暄與和洋綠能今天攜手口湖鄉老人福利協進會，開辦「潮鰻小食祭」，以在地特色鰻魚食材，製作各式...

加速台南災後重建與慰助動起來 黃偉哲：發加班費

丹娜絲颱風造成台南許多房舍屋頂及外牆損毀，申請災損慰助上萬件，台南市地政局為協助區公所加速完成災損慰助金申請案件審查，也...

國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

國光客運因長期虧損，宣布31日起停止營運南部4條往返墾丁路線，高雄客運與屏東客運接手。公路局強調，班次與票價維持不變，旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。