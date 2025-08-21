30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

今年國家防災日以「巨震求生、強韌整備」為主軸，台南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽」，即日起至9月15日中午12時止開放徵件，希望能透過趣味且富有創意的影音方式，提醒全民未雨綢繆、及早準備緊急避難包，建立正確的防災意識，減輕災害帶來的衝擊。

市長黃偉哲指出，天災無法避免，災害發生的當下，政府資源難以第一時間抵達，唯有學習正確的防災觀念，並落實自助、互助精神，才能搶得黃金救援時間。今年的比賽以「穿越時空」的情境作為創作引導，讓未來的自己回到現在，提醒大家「早點準備，別讓自己後悔」，期望透過輕快的短影音形式，傳遞嚴肅卻重要的防災準備觀念。

秘書長兼災防辦主任尤天厚表示，台灣位處環太平洋地震帶與颱風路徑要衝，台南市曾歷經921大地震、0206維冠大樓倒塌與多次颱風侵襲，深知防災準備刻不容緩。本次比賽規畫以30秒內短影音形式，鼓勵全民參與，發揮創意，同時融入正確的防災知識，讓防災教育更貼近大眾生活。

災防辦執行秘書王雅禾說明，今年活動設有特優、優等及佳作獎項，最高可獲得1萬元商品禮券，另有網路人氣獎2名，徵件數量僅限前50件作品，邀請全國朋友發揮巧思，共同推廣正確防災觀念。活動詳情及報名方式請至FB「台南防災大特寫」粉絲專頁查詢。