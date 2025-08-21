快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市舉辦全國短影音創作比賽推廣全民防災。圖／台南市災防辦提供
台南市舉辦全國短影音創作比賽推廣全民防災。圖／台南市災防辦提供

今年國家防災日以「巨震求生、強韌整備」為主軸，台南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽」，即日起至9月15日中午12時止開放徵件，希望能透過趣味且富有創意的影音方式，提醒全民未雨綢繆、及早準備緊急避難包，建立正確的防災意識，減輕災害帶來的衝擊。

市長黃偉哲指出，天災無法避免，災害發生的當下，政府資源難以第一時間抵達，唯有學習正確的防災觀念，並落實自助、互助精神，才能搶得黃金救援時間。今年的比賽以「穿越時空」的情境作為創作引導，讓未來的自己回到現在，提醒大家「早點準備，別讓自己後悔」，期望透過輕快的短影音形式，傳遞嚴肅卻重要的防災準備觀念。

秘書長兼災防辦主任尤天厚表示，台灣位處環太平洋地震帶與颱風路徑要衝，台南市曾歷經921大地震、0206維冠大樓倒塌與多次颱風侵襲，深知防災準備刻不容緩。本次比賽規畫以30秒內短影音形式，鼓勵全民參與，發揮創意，同時融入正確的防災知識，讓防災教育更貼近大眾生活。

災防辦執行秘書王雅禾說明，今年活動設有特優、優等及佳作獎項，最高可獲得1萬元商品禮券，另有網路人氣獎2名，徵件數量僅限前50件作品，邀請全國朋友發揮巧思，共同推廣正確防災觀念。活動詳情及報名方式請至FB「台南防災大特寫」粉絲專頁查詢。

台南 921大地震

延伸閱讀

丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

數位行銷／短影音行銷 品牌利器

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

相關新聞

30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

今年國家防災日以「巨震求生、強韌整備」為主軸，台南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽」，即日起至9月15日...

漁電共生所帶動地方 口湖鄉今熱鬧辦「潮鰻小食祭」

雲林縣口湖鄉為國內養鰻重鎮，和暄與和洋綠能今天攜手口湖鄉老人福利協進會，開辦「潮鰻小食祭」，以在地特色鰻魚食材，製作各式...

加速台南災後重建與慰助動起來 黃偉哲：發加班費

丹娜絲颱風造成台南許多房舍屋頂及外牆損毀，申請災損慰助上萬件，台南市地政局為協助區公所加速完成災損慰助金申請案件審查，也...

國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

國光客運因長期虧損，宣布31日起停止營運南部4條往返墾丁路線，高雄客運與屏東客運接手。公路局強調，班次與票價維持不變，旅...

布袋好美里遊客湧入爆垃圾危機 志工還被嗆「又不是你家的」

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘以自然景觀聞名，近年因網路分享被視為「秘境」，假日吸引大量遊客戲水、挖掘風災帶來野生文蛤，但人...

嘉縣豪雨水退 農地掩埋廢棄物現形

嘉義縣朴子市疑有不肖業者將營建廢棄物傾倒在農地並覆土掩埋，0728接連豪雨造成附近社區大淹水，水深及腰災情慘重，雨水沖刷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。