快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

臺南之光！長興董事長高國倫出任中華民國童軍總會理事長

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
身臺南的長興董事長高國倫20日正式就任中華民國童軍總會第28屆理事長。照片／台南市府提供
身臺南的長興董事長高國倫20日正式就任中華民國童軍總會第28屆理事長。照片／台南市府提供

出身臺南的長興董事長高國倫20日正式就任中華民國童軍總會第28屆理事長。臺南市童軍會理監事幹部特別北上祝賀，並轉達市長黃偉哲與教育局長鄭新輝的祝福與肯定。高理事長自15歲投入童軍，長年關注教育公益，如今帶領全國童軍運動，是臺南的驕傲，更展現地方扎根、影響全國的力量。

高國倫自青年時期加入臺南一中行義童軍團（臺南市第七團）以來，深受「日行一善」精神影響，其不僅擔任長興化工董事長，更是跨足童軍教育與公益事業的重要推手。

在就職典禮當日，臺南市童軍會新任理事長楊智雄（教育局副局長）、前任理事長蘇敬仲（安定國中退休校長）、副理事長林志政（億載國小退休校長）、總幹事周生民（大光國小校長）均北上表達祝賀。

市長黃偉哲表示，高理事長的當選，是本市之光，代表臺南市民給予無限祝福，他以實際行動體現童軍精神，未來必能推動更多青少年教育發展。

教育局長鄭新輝則指出，童軍教育重視品格養成與實踐行動，高理事長的領導將使總會與地方童軍會合作更加緊密，為全國青少年創造更優質的學習環境。

此外，臺南市童軍會國際委員會召集人王全裕榮任童軍總會國家研習營營主任，南市童軍會顧問吳中仁博士亦出任組織發展暨人口增長委員會主任委員；臺師大教授徐秀婕（後甲國中畢業校友）榮任國家研習營安全防護委員會主委。同時，多位臺南夥伴包括前副理事長吳文賢、總幹事周生民等人，也擔任本屆童軍總會常務理事及監事等。

董事長

延伸閱讀

台南北區成德里立體停車場正式啟用！提供216席汽車格、33席機車格

加速台南災後重建與慰助動起來 黃偉哲：發加班費

懷抱夢想沒被癌症擊敗 台南15位抗癌勇士受獎

屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

相關新聞

全國只有雲林縣197所學校暑假提早結束 這原因8/25開學

暑假進入尾聲，全台國中小於9月1日正式開學，唯獨雲林縣承辦2025年全國運動會，屆時全縣將停課1週，因此雲林縣197所學...

30秒創意防災！南市短影音創作比賽「穿越時空的緊急避難包」

今年國家防災日以「巨震求生、強韌整備」為主軸，台南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽」，即日起至9月15日...

漁電共生所帶動地方 口湖鄉今熱鬧辦「潮鰻小食祭」

雲林縣口湖鄉為國內養鰻重鎮，和暄與和洋綠能今天攜手口湖鄉老人福利協進會，開辦「潮鰻小食祭」，以在地特色鰻魚食材，製作各式...

加速台南災後重建與慰助動起來 黃偉哲：發加班費

丹娜絲颱風造成台南許多房舍屋頂及外牆損毀，申請災損慰助上萬件，台南市地政局為協助區公所加速完成災損慰助金申請案件審查，也...

國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

國光客運因長期虧損，宣布31日起停止營運南部4條往返墾丁路線，高雄客運與屏東客運接手。公路局強調，班次與票價維持不變，旅...

布袋好美里遊客湧入爆垃圾危機 志工還被嗆「又不是你家的」

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘以自然景觀聞名，近年因網路分享被視為「秘境」，假日吸引大量遊客戲水、挖掘風災帶來野生文蛤，但人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。