臺南之光！長興董事長高國倫出任中華民國童軍總會理事長

出身臺南的長興董事長高國倫20日正式就任中華民國童軍總會第28屆理事長。臺南市童軍會理監事幹部特別北上祝賀，並轉達市長黃偉哲與教育局長鄭新輝的祝福與肯定。高理事長自15歲投入童軍，長年關注教育公益，如今帶領全國童軍運動，是臺南的驕傲，更展現地方扎根、影響全國的力量。

高國倫自青年時期加入臺南一中行義童軍團（臺南市第七團）以來，深受「日行一善」精神影響，其不僅擔任長興化工董事長，更是跨足童軍教育與公益事業的重要推手。

在就職典禮當日，臺南市童軍會新任理事長楊智雄（教育局副局長）、前任理事長蘇敬仲（安定國中退休校長）、副理事長林志政（億載國小退休校長）、總幹事周生民（大光國小校長）均北上表達祝賀。

市長黃偉哲表示，高理事長的當選，是本市之光，代表臺南市民給予無限祝福，他以實際行動體現童軍精神，未來必能推動更多青少年教育發展。

教育局長鄭新輝則指出，童軍教育重視品格養成與實踐行動，高理事長的領導將使總會與地方童軍會合作更加緊密，為全國青少年創造更優質的學習環境。

此外，臺南市童軍會國際委員會召集人王全裕榮任童軍總會國家研習營營主任，南市童軍會顧問吳中仁博士亦出任組織發展暨人口增長委員會主任委員；臺師大教授徐秀婕（後甲國中畢業校友）榮任國家研習營安全防護委員會主委。同時，多位臺南夥伴包括前副理事長吳文賢、總幹事周生民等人，也擔任本屆童軍總會常務理事及監事等。