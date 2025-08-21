漁電共生所帶動地方 口湖鄉今熱鬧辦「潮鰻小食祭」

雲林縣口湖鄉為國內養鰻重鎮，和暄與和洋綠能今天攜手口湖鄉老人福利協進會，開辦「潮鰻小食祭」，以在地特色鰻魚食材，製作各式各樣可口美味的鰻魚飯糰，並將養殖融和光電辦有獎徵答，阿公和孫子搶答，趣味橫生帶動全場歡樂氣氛，更深刻體驗漁電共生所帶動地方產業與社區發展的雙重價值。

和暄總經理王文蔚指出，綠能不只是能源轉型的解方，更應成為串起社區情感、促進地方共生共榮的力量，希望透過「潮鰻小食祭」結合在地產業的社區活動，用鰻魚香串起社區與綠能情誼，共同創造未來的價值。

口湖鄉老人福利協進會理事長王政敏說，今天村子不分老少齊聚一堂，親手製作鰻魚飯糰，讓小朋友了解家鄉漁產的美滋味，將來有機會形塑「鰻魚故鄉」更多特色，感謝和暄綠能為地方創生拉出一條新的軸線，創造更多可能性。

「潮鰻」小食堂裡香氣縈繞，嚴選肥美的口湖鰻魚結合雲林在地所產的米飯，瀰漫獨特鰻魚飯糰香味，讓人垂涎三尺，老人家和小朋友雙手沾滿米香，細心揉捏米飯，再用鰻片包裹、壓緊成型。有人更分享獨家的醃漬鰻魚秘方，風味絕佳。老人家回憶兒時餐桌上的鰻魚飯，有說不完的鰻魚趣事，笑聲、交談聲交織著鰻魚香，洋溢溫馨熟悉味道，更凝聚了跨世代情感。