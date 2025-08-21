加速台南災後重建與慰助動起來 黃偉哲：發加班費

丹娜絲颱風造成台南許多房舍屋頂及外牆損毀，申請災損慰助上萬件，台南市地政局為協助區公所加速完成災損慰助金申請案件審查，也統合性動員起來，除了協助收件與審查並支援災損勘測。地政局表示，截至昨天已累計協助審核、現勘2142，並持續投入，加速作業。

市長黃偉哲也表示，為了救災，大量公務人員加班投入救災，包含申請慰助審查、媒合廠商修理屋頂、清理石棉瓦、現勘等，依照行政院規定加班時速3個月不能超過240小時，由於部分公務員的加班時速已經快達到規定的時速，市府將先發加班費。

地政局長陳淑美表示，市長黃偉哲非常關心災後重建進度，指示各機關通力合作，積極投入與支援重建，讓受災居民得以儘早回歸正常生活。該局為協助區公所加速完成災損慰助金申請案件查，指示轄下永康地政事務所，安南地政事務所及台南地政事務所積極支援七股區公所。

永康所由主任徐福成統籌指揮，負責工作分配，除協助辦理災損申請案件的收件與審查外，更全力支援現地損害勘測。另由鹽水地政事務所陳世平主任協調地政局測量科、鹽水及白河等地所調派測量人員會同新營區公所赴現地勘測住屋毀損面積，守護民眾權益。

現勘時，由地政事務所測量人員偕同公所，前往現地量測災損範圍計算面積，據以審查災損慰助申請案件。截至8月20日，累計協助審核七股區申請案1919件、現勘130件，新營區現勘計93件，現場勘測持續推進中，協助釐清相關疑義以利災損申請審查作業加速。未來將持續秉持專業、效率與服務的態度，配合市府政策與調度，全力投入協助災後復原工作，協助受災民眾早日恢復正常生活。