國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國光客運在嘉義除經營往返台北及台中國道客運，還負責市區電動公車與市府委託的後火車站先期交通轉運中心。記者魯永明／攝影
國光客運在嘉義除經營往返台北及台中國道客運，還負責市區電動公車與市府委託的後火車站先期交通轉運中心。記者魯永明／攝影

國光客運因長期虧損，宣布31日起停止營運南部4條往返墾丁路線，高雄客運與屏東客運接手。公路局強調，班次與票價維持不變，旅客權益不受影響。不過，此舉凸顯國光客運南部經營困境，國光嘉義站同樣面臨高鐵、台鐵強勢競爭，經營的後火車站先期交通轉運中心客源流失，考驗經營韌性。

國光客運目前全台62條路線，受疫情衝擊與客源減少影響，公司背負20多億元債務，半年內2度延遲發薪。今年向公路局申請停駛14條虧損路線，其中南部高雄、屏東往返墾丁的6條路線，被要求優先整併。經協調後，確定由在地客運業者接手，維持服務不中斷。

國光客運在嘉義除經營往返台北及台中國道路線，還負責市區電動公車與市府委託的後火車站先期交通轉運中心，轉運中心曾吸引7家中長途客運進駐，如今僅剩國光、統聯、和欣及員林客運，營運萎縮。和欣客運6月底停駛嘉義-高雄「7502」路線，顯示雙鐵搶客效應持續發酵。

市府交通處指出，轉運中心由國光承租經營，疫情期間提供減租紓困。國光嘉義站長謝連仲坦言，營運初期曾因BRT帶來龐大人潮，每日逾6千名乘客、假日更破萬，但疫情後自駕比例增加，加上高鐵、台鐵分食客源，客運量驟減逾3成。再加上國道客運無法比照公路客運獲得補貼，導致長途線經營困難。

儘管如此，謝連仲強調，嘉義站仍是國光重要據點，電動公車載客率高，已成全國典範。雖然長途路線競爭激烈，但公司將持續檢討路網結構，開源節流，努力穩住嘉義經營基盤。外界關注在雙鐵優勢下，公路客運是否能找到新的生存模式。

國光客運在嘉義除經營往返台北及台中國道客運，還接受市府委託經營後火車站先期交通轉運中心。記者魯永明／攝影
國光客運在嘉義除經營往返台北及台中國道客運，還接受市府委託經營後火車站先期交通轉運中心。記者魯永明／攝影
國光客運在嘉義除經營往返台北及台中國道客運，還負責市區電動公車經營。記者魯永明／翻攝
國光客運在嘉義除經營往返台北及台中國道客運，還負責市區電動公車經營。記者魯永明／翻攝

