布袋好美里遊客湧入爆垃圾危機 志工還被嗆「又不是你家的」

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘以自然景觀聞名，近年因網路分享被視為「秘境」，假日吸引大量遊客戲水、挖掘風災帶來野生文蛤，但人潮湧入伴隨垃圾亂丟、隨意清洗衣物等問題，嚴重破壞環境，居民和志工不勝其擾，日前清理公廁垃圾遭1名女遊客嗆，「這又不是妳家的，管什麼！」雲嘉南濱海國家風景區管理處決定將公廁委外收費管理。

居民無奈指出，前天志工清完垃圾，昨天馬上又堆滿新廢棄物。即便非假日，退潮時仍可見不少遊客摸蛤兼戲水，留下大量垃圾，志工好意提醒1女遊客將垃圾帶走，卻遭回嗆，「這又不是妳家的，管什麼！」志工回說，「若是我家，怎會讓人亂丟到這種地步？」凸顯管理困境。

除沙灘散落瓶罐、塑膠袋，連公廁也被棄置衣褲、破救生圈等雜物。居民表示，雲嘉南濱海國家風景區管理處設置公廁提供投幣洗腳池，遊客為省投幣費，常在廁所或戶外隨意清洗，造成環境惡化。志工人力有限，清潔難度劇。

居民感謝雲嘉南濱管理處建公廁，但靠社區力量不足維持環境，擔憂垃圾累積引發「破窗效應」，導致更多人跟進亂丟，破壞沙灘形象。社區盼各界集思廣益，找到更完善的解決方案，「請大家一起幫忙，救救好美沙灘。」

對此，雲嘉南濱管理處回應，與社區簽切結書由社區管理，人力不足難維護，將改委外收費管理，先徵詢社區接管意願，若無法承擔招標。同時將會同環保局、水利署第五河川分署、林保署嘉義分署，明天開會議研商管理對策，好美里沙灘非合法遊憩場域，土地分屬不同單位管理，水利署設警告牌提醒遊客禁止戲水。