快訊

藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國大陸有原因

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

布袋好美里遊客湧入爆垃圾危機 志工還被嗆「又不是你家的」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘以自然景觀聞名，近年因網路分享被視為「秘境」，假日吸引大量遊客戲水、挖掘風災帶來野生文蛤，但人潮湧入伴隨垃圾亂丟、隨意清洗衣物等問題，嚴重破壞環境，居民和志工不勝其擾，日前清理公廁垃圾遭1名女遊客嗆，「這又不是妳家的，管什麼！」雲嘉南濱海國家風景區管理處決定將公廁委外收費管理。

居民無奈指出，前天志工清完垃圾，昨天馬上又堆滿新廢棄物。即便非假日，退潮時仍可見不少遊客摸蛤兼戲水，留下大量垃圾，志工好意提醒1女遊客將垃圾帶走，卻遭回嗆，「這又不是妳家的，管什麼！」志工回說，「若是我家，怎會讓人亂丟到這種地步？」凸顯管理困境。

除沙灘散落瓶罐、塑膠袋，連公廁也被棄置衣褲、破救生圈等雜物。居民表示，雲嘉南濱海國家風景區管理處設置公廁提供投幣洗腳池，遊客為省投幣費，常在廁所或戶外隨意清洗，造成環境惡化。志工人力有限，清潔難度劇。

居民感謝雲嘉南濱管理處建公廁，但靠社區力量不足維持環境，擔憂垃圾累積引發「破窗效應」，導致更多人跟進亂丟，破壞沙灘形象。社區盼各界集思廣益，找到更完善的解決方案，「請大家一起幫忙，救救好美沙灘。」

對此，雲嘉南濱管理處回應，與社區簽切結書由社區管理，人力不足難維護，將改委外收費管理，先徵詢社區接管意願，若無法承擔招標。同時將會同環保局、水利署第五河川分署、林保署嘉義分署，明天開會議研商管理對策，好美里沙灘非合法遊憩場域，土地分屬不同單位管理，水利署設警告牌提醒遊客禁止戲水。

居民與環保團體呼籲主管單位加強執法與教育宣導，從源頭降低亂象，讓遊客享受海濱風光，也能共同維護環境衛生與生態價值。

布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供
布袋好美里沙灘及公廁爆垃圾危機志工遭嗆聲，居民疾呼救救沙灘。圖／好美里居民提供

沙灘 公廁 嘉義 志工

延伸閱讀

彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

「一見雙雕藝術季」鹽雕展率先登場《胖鯊魚鯊西米》陪你「鹽路去旅行」

布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

基隆1社區茶壺風暴 住戶懸掛抗議白布條槓上管委會…雙方互告

相關新聞

嘉縣豪雨水退 農地掩埋廢棄物現形

嘉義縣朴子市疑有不肖業者將營建廢棄物傾倒在農地並覆土掩埋，0728接連豪雨造成附近社區大淹水，水深及腰災情慘重，雨水沖刷...

颱風後遺症 台南菱角、養鹿傳災損

接連颱風與豪雨造成台南農漁災損，也出現延遲性災害，官田區種植的菱角受損嚴重，農民指一期花結果率恐不佳、影響產量，養鹿業者...

加速台南災後重建與慰助動起來 黃偉哲：發加班費

丹娜絲颱風造成台南許多房舍屋頂及外牆損毀，申請災損慰助上萬件，台南市地政局為協助區公所加速完成災損慰助金申請案件審查，也...

國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

國光客運因長期虧損，宣布31日起停止營運南部4條往返墾丁路線，高雄客運與屏東客運接手。公路局強調，班次與票價維持不變，旅...

布袋好美里遊客湧入爆垃圾危機 志工還被嗆「又不是你家的」

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘以自然景觀聞名，近年因網路分享被視為「秘境」，假日吸引大量遊客戲水、挖掘風災帶來野生文蛤，但人...

台南社宅首批30戶入住 月租5500元

台南市宜居仁愛社會住宅已完工，有30戶辦理入住，昨辦入住典禮，黃姓住戶說，租單人套房，每月9000元，社宅只須5500元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。