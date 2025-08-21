快訊

嘉縣豪雨水退 農地掩埋廢棄物現形

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣朴子市有農地在0728接連豪雨沖刷、掩埋營建廢棄物現形，昨由環保局開挖追查。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子市有農地在0728接連豪雨沖刷、掩埋營建廢棄物現形，昨由環保局開挖追查。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子市疑有不肖業者將營建廢棄物傾倒在農地並覆土掩埋，0728接連豪雨造成附近社區大淹水，水深及腰災情慘重，雨水沖刷後，農地裸露出大量磁磚及塑膠管等垃圾，議員黃嫈珺要求稽查；環保局昨開挖大量碎石、廢鋼筋、塑膠管等廢棄物，全案移送檢調偵辦。

嘉義縣環保局長張輝川說，這塊農地填土面積及量體很大，混雜廢棄物比例不算很多，這種夾雜的量通常都是地主同意，不太可能是偷倒，要看地主怎麼和土方業者溝通，正在追查行為人及中間人釐清責任，若沒下文，恐要由地主承擔清運義務。

黃嫈珺指出，7月中旬接獲民眾陳情，朴子市新寮里958、761地號農地疑被不肖業者傾倒廢棄物，0728豪雨造成該區域大面積淹水，水深及腰，她當時著青蛙裝涉水走進災區，水退後，8月4日她邀環保局等單位到被檢舉的農地現勘，發現農地裸露大量磁磚、鐵管、塑膠管等廢棄物，疑似造成農地難滯洪，可能成為區域排水不良的原因。

環保局昨開挖發現夾雜鋼筋、塑膠管及磚瓦陶瓷等物品，屬於混合廢棄物的營建剩餘土石方，涉違反廢棄物清理法，將請填土行為人及中間人說明，並追究刑事及行政責任。

黃嫈珺表示，土方利益龐大，許多不肖業者鋌而走險，任意破壞鄉下良田、魚塭或水源，掩埋廢棄物的農地就在議員服務處附近，實在藐視公權力，行為惡劣，請檢調詳查，追溯源頭，打擊不法，以伸張正義。

嘉義縣雖裝有電子圍籬防堵、取締偷倒廢棄物，張輝川坦言「怎麼認定載運廢棄物，真的有點難」，電子圍籬效果有限，曳引車斗覆蓋黑色網布，無法判讀內容物，只能以載運時間、車輛數量、GPS異常等條件設定，目前AI仍在學習精進，提升判讀非法棄置或掩埋的準確度，但現在車牌辨識度已達百分之百，一定能鎖定車輛追查。

