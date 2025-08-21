台南社宅首批30戶入住 月租5500元

台南市宜居仁愛社會住宅已完工，有30戶辦理入住，昨辦入住典禮，黃姓住戶說，租單人套房，每月9000元，社宅只須5500元，相當划算；市長黃偉哲指出，未來有更多社宅，「宜居成功」已完成抽籤、準備簽約入住，「宜居小東」預計第4季公告招租。

位於仁德區的宜居仁愛是台南第1個完成、提供入住的社宅，黃偉哲說，宜居仁愛提供75戶，首批住戶在農曆7月前入住，且提供高品質居住環境與公共設施，也附帶家具，住戶只要拎著一個皮箱，就可以入住。

昨入住典禮是市府為社宅住戶舉辦的首場活動，邀請樂團表演，並有抽獎活動，共有5人獲獎，分別獲得2000元至5000元禮券，市府還為住戶送上超級吸睛的入住禮「推車」，無論是搬家、露營、買菜都好用。

黃姓住戶分享，他原住在老公寓單人房，每月租金9000元，因是40多年房子較為老舊，社宅雖沒準備冰箱、洗衣機，但月租只需5500元，省下的錢就可買這些電器用品，搬家也可帶著走。