霹靂布袋戲「東離劍遊紀」雲林特展 日本戲迷朝聖

霹靂布袋戲暌違5年再度到雲林布袋戲館展出，以「東離劍遊紀」為主軸規畫3檔展覽，首個幻想篇「東離來風：布袋戲的異世界想像」即日起展出至9月30日；另，夏至藝術節壓軸大戲由唐美雲歌仔戲團演出經典喜劇「天鵝宴」，30日在雲林表演廳登場。

霹靂布袋戲2020年曾因國際偶戲節受縣府邀請在布袋戲館辦展，縣府文化觀光處長陳璧君說，東離劍遊紀是霹靂與日本知名編劇虛淵玄及動漫產業攜手合作，開啟台灣布袋戲與日本動畫產業合作的典範，昨開展，一早就有日本戲迷來訪。

陳璧君表示，此次特展規畫3檔主題展覽，融合東方幻想美學與現代展演技術，構成一部由未來回望過去、由創新呼應根源的布袋戲文化3部曲，首部曲幻想篇展覽鎖定東離劍遊紀人氣角色，例如凜雪鴉、魔王阿契努斯等，並揭露東離劍遊紀拍攝幕後製作過程，第2部曲「英雄」篇章，將於今年雲林國際偶戲節期間登場，精采可期。

另，今年雲林夏至藝術節，邀請唐美雲歌仔戲團演出經典喜劇「天鵝宴」，唐美雲、許秀年、小咪、王金櫻4人同台飆戲。唐美雲說，天鵝宴在劇場舞台曾掀起熱潮，本次演出保留原版經典唱段與念白，同時融入現代舞台元素，包括影像、燈光、舞美與服裝設計，全方位升級。