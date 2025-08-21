颱風後遺症 台南菱角、養鹿傳災損

接連颱風與豪雨造成台南農漁災損，也出現延遲性災害，官田區種植的菱角受損嚴重，農民指一期花結果率恐不佳、影響產量，養鹿業者也指鹿隻受到風災驚嚇，亂竄互撞，陸續死亡，農業部長陳駿季昨表示，會研議讓畜禽類天災死亡能申請補助。

農業部已公告台南農產業全品項（稻米除外）可辦農業天然災害現金救助與低利貸款，截至昨天下午4時，台南農損現金救助申請共2萬2190件，包含農糧申請1萬9058件、漁業申請2313件、畜牧申請535件及漁船筏申請284件。立委郭國文說，日前會勘酪梨、菱角等，農民陳情出現延遲性受損情況，因此救助受理原定到20日，協調後延長到22日。

官田為菱角種植主要產區，年產量約4千公噸，林姓農友說，菱角每年可開花結果約4到6次，開花可採1次菱角，但7月初接連受到丹娜絲颱風及西南氣流豪大雨影響，菱葉因受風面大，不斷被強風吹襲，導致菱角花難以授粉，目前看來一期花結果情況不佳，恐影響後續產量。

官田農會總幹事林定億表示，菱角產季約從9月至12月，今年菱角種植面積約300公頃，確實受到風災影響，一期花結果率恐不如預期，部分更是遭連根拔起，但實際受損情形要9月才能看得出來，屆時會請相關單位辦理三方會勘。

延遲性災損不只農業，立委郭國文邀農業部長陳駿季、南市農業局長李芳林到佳里區辦座談會，南市養鹿協會理事長許海龍說，丹娜絲颱風來襲時養鹿場屋頂搖晃，鹿受到驚嚇不斷亂竄互撞，這幾天有鹿隻死亡，損失慘重，但鹿農近期到區公所想要申請農損，卻得到回應說「天然災害規定要有損失20%才受理」，然而養鹿場成本動輒幾百萬，要是養100隻鹿死了20隻，乾脆整場收起來好了，「補助條例非常不公平」。

對此，陳駿季說，畜牧業動物與農業植物果樹不同，確實無法用20%比較，過去較少遇到動物的天然災害，會立刻檢討相關行政流程，並專案函釋通知區公所，只要畜禽類有實際死亡即符合災損標準，可申請補助。