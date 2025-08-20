阿公阿嬤版「鬼滅之刃」爆紅！ 300萬網友笑翻：這企劃太強

近期電影「鬼滅之刃劇場版─無限城篇」上映再掀熱潮，台中一群長輩化身「鬼殺隊」，KUSO演出的「無限年齡城」影片8月17日上架，超狂演技讓300萬網友笑翻，詢問「從頭笑到尾正常嗎？」「彌豆子竹筒卡在鼻孔，笑到噴淚！」「這企劃太強！」「哪裡報名？我老了要去！」

這支爆紅影片的幕後推手，是由三位熱血社工師吳晨誌、馮良瑜、林鼎翔組成的網路團體「吼薦隊@roarroar_jbl」發想企畫，並與全成社會福利基金會社區據點攜手完成，這次更跨界結合熱門動漫題材，帶領長輩大膽突破自我，完美演繹人氣角色與經典場景。

影片短短上架，已在各大社群平台突破300萬觸及。許多網友熱烈留言「原來社區據點活動可以這麼有創意！」「這麼活潑的長輩，讓我對老年生活充滿期待！」

飾演反派的美華阿嬤笑著說，透過演反派、互相吵架的情節，心情好像也得到抒發！團隊也透露，選角時，特別讓長輩依據自身個性挑選角色，建立歸屬感。

全成基金會主任郭姿秀說，台灣正邁入超高齡社會，希望藉由這次跨界合作，用流行文化翻轉大眾對長輩的刻板印象。

主導企劃的社工師林鼎翔分享，過往跨世代交流多由年輕人發起，但這次換長輩主動出擊，讓他們從熱烈回響中，重新建構新的價值，不再覺得「我老了就沒有用了」，意識到自己依然能發光發熱。