嘉義縣新庄滯洪池光電設施仍未清除 環境部再罰300萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電設施未能在期限內清除完畢，環境部已多次開罰。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲風災導致南部光電設施大量毀損，環境部表示，總計33案場光電板總受損約13.5萬片，目前剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，該業者將再重罰300萬元。

環境部表示，目前國內已有具專業的資源化處理機構，能有效拆解光電模組中的鋁框、玻璃與矽晶片等可再利用材料，處理技術為物理處理、破碎成細小顆粒取得乾淨玻璃、分離矽晶片進行金屬提煉、背板則可回到塑膠回收，或有陶瓷原料再利用產品。

此外，環境部主動檢驗嘉南地區災損光電案場水域水質，經三次抽驗顯示水域水質無異常，水中10餘項重金屬項目多未檢出或遠低於相關環境標準，且災損光電案場屬滯洪池，該水域並無養殖也非飲用水源，故無環境汙染及健康影響風險。

環境部指出，8月16日環境部進行巡查時發現業者為減少浮具運送容積，降低清除費用，逕自在現場使用破碎機進行破碎，該部分已違反廢棄物清理法，已立即勒令停止做為並移除破碎機。

環境部進一步表示，太陽能光電案場光電設施受損清除處理進度，目前只剩下元昱公司尚未清除完成，該公司已被開罰600萬元，並限期8月19日前完成改善。環境部環境管理署也於8月20日會同嘉義縣環保局再次前往新庄及荷苞嶼滯洪池太陽能光電案場複查，其中新庄滯洪池未完成改善，將再重罰300萬元。

災損 環境部 滯洪池

