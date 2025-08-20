聽新聞
台南市放流魚苗1萬尾復育安平 區漁會船隊打造永續海洋環境
台南市區漁會為打造永續海洋環境，今攜手農業局於安平漁港舉辦「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化-魚苗放流及產業復育活動」，放流鳳螺苗及1萬尾布氏鯧鰺魚苗，藉由實際行動復育海洋資源，厚植永續漁業發展基礎。
南市區漁會理事長方裕豐表示，台南安平沿海因地形特殊，加上外海擁有全台最大的浮棚式牡蠣養殖區，海洋資源條件得天獨厚，為南部重要漁場。但近年來漁民普遍感受到漁獲減少，主動向漁會建議啟動海洋復育計畫，並成立海洋巡守隊，自發培養保育志工，展現守護海洋的責任感與行動力。
農業局漁港及近海管理所所長張順德表示，近年來，氣候變遷、過度捕撈與海洋汙染等因素，嚴重衝擊海洋生態系統，導致漁業資源快速枯竭。為因應挑戰，市府積極推動海洋保育與復育措施，包括定期魚苗放流與棲地修復，落實「海洋永續經營」政策，將持續推動類似復育計畫，強化「環境、漁業、教育」三方協作，喚起全民共同守護海洋的意識。
南市區漁會總幹事林鈺昕指出，南市區漁會長期關注安平外海的資源變化與生態壓力，面對資源漸失的困境，漁會除推動魚苗復育，也積極整合產官學力量，擘劃沿近海捕撈產業的永續願景。將持續打造「漁場管理、巡守監測、捕撈規範、教育推廣」四位一體的復育體系，建構以社區為核心、在地為主體的海洋資源治理模式，讓漁民成為保育的主力，並同步推動產業轉型升級，實現海洋資源永續、產業永續與生活永續的多重目標。
