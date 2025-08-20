台南市放流魚苗1萬尾復育安平 區漁會船隊打造永續海洋環境

台南市區漁會為打造永續海洋環境，今攜手農業局於安平漁港舉辦「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化-魚苗放流及產業復育活動」，放流鳳螺苗及1萬尾布氏鯧鰺魚苗，藉由實際行動復育海洋資源，厚植永續漁業發展基礎。

南市區漁會理事長方裕豐表示，台南安平沿海因地形特殊，加上外海擁有全台最大的浮棚式牡蠣養殖區，海洋資源條件得天獨厚，為南部重要漁場。但近年來漁民普遍感受到漁獲減少，主動向漁會建議啟動海洋復育計畫，並成立海洋巡守隊，自發培養保育志工，展現守護海洋的責任感與行動力。

農業局漁港及近海管理所所長張順德表示，近年來，氣候變遷、過度捕撈與海洋汙染等因素，嚴重衝擊海洋生態系統，導致漁業資源快速枯竭。為因應挑戰，市府積極推動海洋保育與復育措施，包括定期魚苗放流與棲地修復，落實「海洋永續經營」政策，將持續推動類似復育計畫，強化「環境、漁業、教育」三方協作，喚起全民共同守護海洋的意識。