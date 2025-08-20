政策僵化讓鹿農無助？ 陳駿季拍板：畜禽有死亡即認定補助

受颱風丹娜絲和西南氣流豪雨影響，造成台南市農損慘重，近期又傳出不少延遲性災損，尤其畜禽類、溫網室農民受限於法規僵化難以認定，立委郭國文今邀集農業部長陳駿季、市府農業局長李芳林舉辦座談會，陳駿季當場允諾，畜禽類有實際死亡就符合災損標準可申請補助。

台南市養鹿協會理事長許海龍表示，協會的成員平均都7、80歲，有成員到區公所想要申請一張災情證明卻要跑7、8趟，不知道是承辦人員不清楚狀況，還是什麼原因，但這是政策問題，難道就不能單一窗口協助嗎？讓許多高齡者跑來跑去奔波，要是路上出了意外該怎麼辦。

此外，近期到區公所想要申請農損，卻得到回應說「天然災害規定要有損失百分之20才受理」，讓許海龍氣憤說，養鹿場成本動輒幾百萬，要是養100隻鹿死了20隻，乾脆整場收起來好了，補助條例非常不公平。他提到，颱風那天養鹿場屋頂都在搖晃，鹿隻受到驚嚇不斷亂竄互撞，這幾天陸續有鹿隻死亡，損失慘重。

許海龍也說，好在今天有立委舉辦座談會，能夠把大家遇到的問題與心聲傳達給中央，否則地方公務人員都推說是政策法規問題，是要鹿農何去何從，再者，死亡受損的鹿隻都會送化製場，一定會有化製證明，希望政府法規條例要能因地制宜。

對此，陳駿季說，畜牧業動物與農業植物果樹不同，確實無法用百分之20進行比較，過去較少遇到動物的天然災害，但會立刻檢討相關行政流程，並會專案函釋通知區公所，只要畜禽類有實際死亡就符合災損標準，就可以申請補助。

立委郭國文則提到，日前會勘酪梨、菱角等，現場許多農民都陳情說，復原需要更多時間，且許多都出現延遲性受損情況，因此救助受理原定到20日，經與相關單位協調後將會延長到22日，農業單位則會採取先收後補原則。

郭國文表示，農業部在座談會現場允諾「從寬從速」處理地方訴求，延長受理申請、畜禽改採實際死亡認定等，給予肯定，這些也都是農民最需要的措施。