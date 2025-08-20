嘉義新庄3.5萬片廢光電板未清 業者再遭重罰300萬元

中央社／ 台北20日電
環境部今天表示，經3次抽查廢光電案場水質無虞，媒體報導紅水現象估為農地腐植土及鐵鏽導致；目前僅剩約3.5萬片廢光電板仍堆在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，地方政府再開罰元昱公司新台幣300萬元。圖／聯合報系資料照片
環境部今天表示，經3次抽查廢光電案場水質無虞，媒體報導紅水現象估為農地腐植土及鐵鏽導致；目前僅剩約3.5萬片廢光電板仍堆在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，地方政府再開罰元昱公司新台幣300萬元。圖／聯合報系資料照片

環境部今天表示，經3次抽查廢光電案場水質無虞，媒體報導紅水現象估為農地腐植土及鐵鏽導致；目前僅剩約3.5萬片廢光電板仍堆在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，地方政府再開罰元昱公司新台幣300萬元。

環境部今天發布新聞稿表示，日前媒體報導農地出現可疑紅水案，經環境部及環保局人員查核，現場堆置物大部分是廢光電設施之塑膠浮具，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出。

環境部指出，在該場地出入口舖設鐵板車道，鐵板有生鏽情形現場檢測紅色水pH值為中性6.79，經現場採集水樣送驗，檢測結果油脂及重金屬銅、鋅、鎳、鉛、鎘、總鉻、汞均未檢出，僅有砷檢測值為0.0535mg/L，判定應為該農地既有潛勢值；另檢測出化學需氧量340mg/L，研判為農地內既有的腐植土所含腐植酸造成，再加上鐵鏽因而造成紅水現象。

另外，環境部指出，經主動檢驗嘉南地區災損光電案場水域水質，3次抽驗顯示水域水質無異常，水中10餘項重金屬項目多未檢出或遠低於相關環境標準，且災損光電案場為滯洪池，該水域並無養殖也非飲用水源，故無環境污染及健康影響風險。

環境部環境管理署今天會同嘉義縣環保局再次前往新庄及荷苞嶼滯洪池太陽能光電案場複查，環境部環境管理署長顏旭明告訴中央社記者，荷苞嶼滯洪池已完成清理，但新庄滯洪池未完成改善，地方政府已再重罰300萬元。

而新庄及荷苞嶼滯洪池皆屬於元昱公司所有，此2案場先前已開罰2次、累計600萬元，再加上今天300萬元累計已遭罰900萬元。

顏旭明指出，除開罰外，已要求元昱公司提出完整計畫書，包含現地廢光電板清除及後端去化處理等，再送環境部審查；後續環境部會再督導其依計畫書完成清除處理，並請地方政府監督，若仍未符合規範將持續開罰。

環境部說明，隨各案場業者逐步清運、盤點，目前最新統計33案場光電板總受損約13.5萬片；本次風災受損光電設施全部已由水面移出，陸續外運進行資源化處理，其中9成可以回收再利用，無法再利用部分則委由合法業者進行妥善處理。

環境部進一步說明，經分類整理後已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片陸續收集暫置合法場地，剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊。

開罰 嘉義 環境部 滯洪池 光電板

延伸閱讀

嘉義光電板就地破碎遭罰 彭啓明：勿因少數個案誤解其他認真業者

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

嘉縣2滯洪池吹毀光電板未清完2度挨罰 同1家廠商共吞下600萬罰單

屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

相關新聞

台南市放流魚苗1萬尾復育安平 區漁會船隊打造永續海洋環境

台南市區漁會為打造永續海洋環境，今攜手農業局於安平漁港舉辦「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化-魚苗放流及產業復育活動」，...

嘉義新庄3.5萬片廢光電板未清 業者再遭重罰300萬元

環境部今天表示，經3次抽查廢光電案場水質無虞，媒體報導紅水現象估為農地腐植土及鐵鏽導致；目前僅剩約3.5萬片廢光電板仍堆...

政策僵化讓鹿農無助？ 陳駿季拍板：畜禽有死亡即認定補助

受颱風丹娜絲和西南氣流豪雨影響，造成台南市農損慘重，近期又傳出不少延遲性災損，尤其畜禽類、溫網室農民受限於法規僵化難以認...

影／嘉義朴子社區大淹水 議員追查農地非法傾倒廢棄物

嘉義縣朴子市近日疑有不肖業者將營建廢棄物傾倒農地，0728豪雨造成附近社區大淹水，水深及腰災情慘重，在雨水沖刷後，土方裸...

台南官田菱角一期花受風災影響 農民：結果率恐受衝擊

台南官田為菱角種植主要產區，每年種植面積約2、300公頃，年產量約4000公噸，但此次受7月初颱風丹娜絲及0728連續豪...

睽違5年！ 霹靂「東離劍遊紀」特展雲林開展 首日就迎日本粉絲

霹靂布袋戲睽違5年再度到雲林布袋戲館展覽，以「東離劍遊紀」為主軸，規畫3檔展出，首部曲幻想篇「東離來風：布袋戲的異世界想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。