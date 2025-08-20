台南災後跨科義診 綠委醫力總動員8月24日起前進11區
颱風豪雨災後影響，民進黨立委賴惠員攜手衛生福利部、台南市政府及多個醫事團體，預定8月24日啟動中、西、牙醫跨科災後義診，將前進台南11個行政區提供醫療等服務。
賴惠員今天在台南市民治市政中心宣布，「惠聚大力量．醫力總動員」中西牙醫災後義診行動24日啟動，先在柳營區柳營國小、東山社區活動中心登場，再前進六甲、下營、後壁、白河、將軍、學甲、北門、鹽水及新營區，服務持續到9月28日。
這項台南災後義診，將提供中醫、西醫、牙科、藥事、護理及心理關懷等服務，並結合市府社會局、農業局等設攤，協助災民申請災後補助及社會福利。
賴惠員表示，台南災後義診跨專業，全人照護，非單一科別健檢，就近服務，深入社區，且整合政府資源，同時是社區交流與重建活動，將健康及希望送回每一個家。
