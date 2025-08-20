聽新聞
影／嘉義朴子社區大淹水 議員追查農地非法傾倒廢棄物
嘉義縣朴子市近日疑有不肖業者將營建廢棄物傾倒農地，0728豪雨造成附近社區大淹水，水深及腰災情慘重，在雨水沖刷後，土方裸落出大量磁磚及塑膠管，議員黃嫈珺邀集縣府環保局稽查，環保局今天開挖，發現有大量碎石、廢棄鋼筋、塑膠管，將移送檢調偵辦。
黃嫈珺指出，7月中旬接獲民眾陳情，朴子市新寮里958、761地號土地疑被不肖業者傾倒廢棄物，不久之後遇0728急降雨，該區域大面積淹水，且水深及腰，她第一時間協同服務處志工手提便當，身著青蛙裝涉水走進災區，送便當給已經無法出入的災民。
黃嫈珺也說，水退之後再到現地勘查，8月4日邀集縣府環保局聯合稽查，看見經過雨水沖刷後的土方裸落出大量的廢棄磁磚、鐵管、塑膠管，疑似造成排水不良原因之一，今日再度邀集相關單位，由環保局要求挖土機向下開挖，仍然有大量碎石、廢棄鋼筋、塑膠管。
嘉義縣環保局表示，開挖發現夾雜鋼筋、塑膠管及磚瓦陶瓷等物品，屬於D059@夾雜廢棄物的營建剩餘土石方，且傾倒在農地，涉違廢棄物清理法，後續將請填土行為人及中間人進行說明，釐清責任，追究刑事及行政責任，後續將視證據保全需求，若無將請業者移除。
黃嫈珺表示，土方的利益龐大，許多不肖業者鋌而走險，見罰款輕微，肆意破壞鄉下地方良田魚塭或水源，影響世世代代，該案又發生在議員服務處附近，實在藐視公權力，行為惡劣，請檢調單位明查，追溯源頭，打擊不法，以伸張正義。
