快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嘉義朴子社區大淹水 議員追查農地非法傾倒廢棄物

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市一處農地疑遭傾倒營建廢棄物，議員黃嫈珺邀集環保局聯合稽查，盼檢調單位徹查真相。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣朴子市一處農地疑遭傾倒營建廢棄物，議員黃嫈珺邀集環保局聯合稽查，盼檢調單位徹查真相。圖／黃嫈珺提供

嘉義縣朴子市近日疑有不肖業者將營建廢棄物傾倒農地，0728豪雨造成附近社區大淹水，水深及腰災情慘重，在雨水沖刷後，土方裸落出大量磁磚及塑膠管，議員黃嫈珺邀集縣府環保局稽查，環保局今天開挖，發現有大量碎石、廢棄鋼筋、塑膠管，將移送檢調偵辦。

黃嫈珺指出，7月中旬接獲民眾陳情，朴子市新寮里958、761地號土地疑被不肖業者傾倒廢棄物，不久之後遇0728急降雨，該區域大面積淹水，且水深及腰，她第一時間協同服務處志工手提便當，身著青蛙裝涉水走進災區，送便當給已經無法出入的災民。

黃嫈珺也說，水退之後再到現地勘查，8月4日邀集縣府環保局聯合稽查，看見經過雨水沖刷後的土方裸落出大量的廢棄磁磚、鐵管、塑膠管，疑似造成排水不良原因之一，今日再度邀集相關單位，由環保局要求挖土機向下開挖，仍然有大量碎石、廢棄鋼筋、塑膠管。

嘉義縣環保局表示，開挖發現夾雜鋼筋、塑膠管及磚瓦陶瓷等物品，屬於D059@夾雜廢棄物的營建剩餘土石方，且傾倒在農地，涉違廢棄物清理法，後續將請填土行為人及中間人進行說明，釐清責任，追究刑事及行政責任，後續將視證據保全需求，若無將請業者移除。

黃嫈珺表示，土方的利益龐大，許多不肖業者鋌而走險，見罰款輕微，肆意破壞鄉下地方良田魚塭或水源，影響世世代代，該案又發生在議員服務處附近，實在藐視公權力，行為惡劣，請檢調單位明查，追溯源頭，打擊不法，以伸張正義。

嘉義縣朴子市一處農地疑遭傾倒營建廢棄物，議員黃嫈珺邀集環保局聯合稽查，盼檢調單位徹查真相。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣朴子市一處農地疑遭傾倒營建廢棄物，議員黃嫈珺邀集環保局聯合稽查，盼檢調單位徹查真相。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣朴子市一處農地疑遭傾倒營建廢棄物，議員黃嫈珺邀集環保局聯合稽查，盼檢調單位徹查真相。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣朴子市一處農地疑遭傾倒營建廢棄物，議員黃嫈珺邀集環保局聯合稽查，盼檢調單位徹查真相。圖／黃嫈珺提供

環保局 廢棄物 黃嫈珺

延伸閱讀

嘉義男駕車追撞機車騎士不治 起出喪屍煙彈疑毒駕

嘉義洗腎病夫婦陷風災困境 林業署全額修繕助重獲安居

弘光師生自製桌遊 銀髮族歡笑中學會護耳秘訣

嘉義女發文抱怨戰機擾民 引來洗版撻伐

相關新聞

影／嘉義朴子社區大淹水 議員追查農地非法傾倒廢棄物

嘉義縣朴子市近日疑有不肖業者將營建廢棄物傾倒農地，0728豪雨造成附近社區大淹水，水深及腰災情慘重，在雨水沖刷後，土方裸...

台南官田菱角一期花受風災影響 農民：結果率恐受衝擊

台南官田為菱角種植主要產區，每年種植面積約2、300公頃，年產量約4000公噸，但此次受7月初颱風丹娜絲及0728連續豪...

睽違5年！ 霹靂「東離劍遊紀」特展雲林開展 首日就迎日本粉絲

霹靂布袋戲睽違5年再度到雲林布袋戲館展覽，以「東離劍遊紀」為主軸，規畫3檔展出，首部曲幻想篇「東離來風：布袋戲的異世界想...

兩個月清運石綿瓦近2年總量！ 南市啟用石綿瓦地圖 「逐里掃街」

丹娜絲颱風後造成大量石棉瓦廢建材災情，台南市環保局表示，為加速石棉瓦清運，自8月7日起已全面簡化申請流程，改由區公所或里...

財委會第八度關心災後台南校園 立委籲加速復建

立法院財委會召委賴惠員20日第八度率財委會南下，於台南新營國小召開「丹娜絲風災校園重建座談會」，教育部國民及學前教育署長...

丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

丹娜絲風災後為加速房屋修繕，行政院雲嘉南前進指揮所和台南市政府積極媒合，截至目前登記案件的媒合率已逾9成5，但簽約率不高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。