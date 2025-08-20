台南官田菱角一期花受風災影響 農民：結果率恐受衝擊

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南官田為菱角種植主要產區，每年種植面積約2、300公頃，年產量約4000公噸，但此次受7月初颱風丹娜絲及0728連續豪雨影響，部分菱角遭連根拔起，破損嚴重，一期花結果率恐不佳。記者萬于甄／攝影
台南官田為菱角種植主要產區，每年種植面積約2、300公頃，年產量約4000公噸，但此次受7月初颱風丹娜絲及0728連續豪雨影響，菱角遭連根拔起破損嚴重，結果率恐不佳，農民無奈說，原本現在菱角田內應該有許多小菱角，但一期花受風災影響，後續產量恐受到衝擊。

林姓農友說，菱角每年約可開花結果約4到6次，每次周期約2周可採1次菱角，但今年7月初接連受到颱風丹娜絲及西南氣流豪大雨影響，菱葉因受風面大，不斷被強風吹襲，導致菱角花難以授粉，目前看來一期花結果情況不佳，恐影響後續產量。

官田農會總幹事林定億表示，菱角產季約從9月至12月，今年菱角種植面積約300公頃，目前確實因受到颱風風災影響，一期花結果率情況不如預期，且部分是遭連根拔起，不過實際受損情形要到9月份才能看得出來，預計屆時會請相關單位辦理三方會勘。

林定億也說，官田菱角去年也因豪大雨影響開花，出現延遲性災害而補助農民資材，今年則因丹娜絲颱風影響，農業部已公告台南市農產業全品項（稻米除外）可辦理農業天然災害現金救助與低利貸款，申請截至20日，也呼籲農民趕緊申請，屆時可一起辦理會勘。

台南官田農民無奈說，原本現在菱角田內應該有許多小菱角，但一期花受風災影響，後續產量恐受到衝擊。記者萬于甄／攝影
