睽違5年！ 霹靂「東離劍遊紀」特展雲林開展 首日就迎日本粉絲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
霹靂布袋戲睽違5年再度到雲林布袋戲館展覽，以「東離劍遊紀」為主軸，規畫3檔展出，首部曲幻想篇「東離來風：布袋戲的異世界想像」今開展。記者陳雅玲／攝影
霹靂布袋戲睽違5年再度到雲林布袋戲館展覽，以「東離劍遊紀」為主軸，規畫3檔展出，首部曲幻想篇「東離來風：布袋戲的異世界想像」鎖定「東離劍遊紀」人氣角色為展出主軸，即日起至9月30日展出，今開展首日已有日本遊客來訪。

霹靂布袋戲2020年曾因國際偶戲節受縣府邀請，在布袋戲館舉辦霹靂布袋戲科技互動特展，此番睽違5年再次在布袋戲館展出，文化觀光處長陳璧君表示，此次特展以「東離劍遊紀」為主軸，規畫3檔展出，東離劍遊紀是霹靂與日本知名編劇虛淵玄及動漫產業攜手合作，開啟台灣布袋戲與日本動畫產業合作的典範，最終篇今年初全台上映，吸引戲迷追劇。

陳璧君表示，此次特展將規畫三檔主題展覽，融合東方幻想美學與現代展演技術，串聯幻想、英雄、傳統三種面向，構成一部由未來回望過去、由創新呼應根源的布袋戲文化三部曲，首部曲幻想篇「東離來風：布袋戲的異世界想像」今天開展，一早就有日本戲迷來訪。

陳璧君表示，首部曲特展鎖定「東離劍遊紀」人氣角色，如凜雪鴉、魔王阿契努斯、阿爾貝盧法、芙爾雷伊、安索亞特、迦麗、休德里安、烏蕾娜、佩雷斯及魔龍歿王、魔劍目錄，並揭露東離劍遊記拍攝幕後製作過程，更有每一個角色建模手稿、場景分鏡表。

幻想篇展期自8月20日至9月30日，歡迎全國大小朋友一同親臨雲林布袋戲館欣賞，第二部曲「英雄」篇章，將於2025雲林國際偶戲節期間登場，精彩可期。

