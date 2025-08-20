快訊

兩個月清運石綿瓦近2年總量！ 南市啟用石綿瓦地圖 「逐里掃街」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局18日起啟動逐里掃街清運機制，加速廢棄石棉瓦清運。圖／台南市環保局提供
台南市環保局18日起啟動逐里掃街清運機制，加速廢棄石棉瓦清運。圖／台南市環保局提供

丹娜絲颱風後造成大量石棉瓦廢建材災情，台南市環保局表示，為加速石棉瓦清運，自8月7日起已全面簡化申請流程，改由區公所或里長代表市民簽署申請切結書，民眾無需親自填寫，只要由里長協助帶路指引清運地點，即可由市府人車到場處理，大幅提升作業效率。

環保局強調，為利清運安排與掌握分布狀況，亦同步啟用石棉瓦清運地圖進行測試，進一步提升效能，自本月18日起正式啟動「逐里掃街清運機制」，每日清理量可達300至400公噸，並將災區畫設為17區，每區至少配置一組人車（含抓斗車與山貓車），展開逐里清理作業，確保不遺漏任何角落。

截至目前，全市石棉瓦清理量已達3375公噸，短短不到兩個月就接近過去兩年總和，顯示清運效率大幅提升。至於非災區石棉瓦住戶，仍可依正常程序申請補助，由環保局派員協助清運。

環保局提醒，石棉瓦拆除必須遵循安全規範，民眾應佩戴口罩與手套，並先行潤濕再妥善包覆，再通知里長或區公所，由市府安排人車清運，以保障人員安全與公共健康。

台南市環保局18日起啟動逐里掃街清運機制，加速廢棄石棉瓦清運。圖／台南市環保局提供
台南市環保局18日起啟動逐里掃街清運機制，加速廢棄石棉瓦清運。圖／台南市環保局提供
台南市環保局18日起啟動逐里掃街清運機制，加速廢棄石棉瓦清運。圖／台南市環保局提供
台南市環保局18日起啟動逐里掃街清運機制，加速廢棄石棉瓦清運。圖／台南市環保局提供

環保局 丹娜絲颱風

相關新聞

台南官田菱角一期花受風災影響 農民：結果率恐受衝擊

台南官田為菱角種植主要產區，每年種植面積約2、300公頃，年產量約4000公噸，但此次受7月初颱風丹娜絲及0728連續豪...

睽違5年！ 霹靂「東離劍遊紀」特展雲林開展 首日就迎日本粉絲

霹靂布袋戲睽違5年再度到雲林布袋戲館展覽，以「東離劍遊紀」為主軸，規畫3檔展出，首部曲幻想篇「東離來風：布袋戲的異世界想...

財委會第八度關心災後台南校園 立委籲加速復建

立法院財委會召委賴惠員20日第八度率財委會南下，於台南新營國小召開「丹娜絲風災校園重建座談會」，教育部國民及學前教育署長...

丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

丹娜絲風災後為加速房屋修繕，行政院雲嘉南前進指揮所和台南市政府積極媒合，截至目前登記案件的媒合率已逾9成5，但簽約率不高...

屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

為加速屋損家園復原慰助金發放進度，南市府跨局處支援利用周末連日加班，至今已核撥6億元，已完成約70%的核撥作業， 但不少...

