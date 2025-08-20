聽新聞
兩個月清運石綿瓦近2年總量！ 南市啟用石綿瓦地圖 「逐里掃街」
丹娜絲颱風後造成大量石棉瓦廢建材災情，台南市環保局表示，為加速石棉瓦清運，自8月7日起已全面簡化申請流程，改由區公所或里長代表市民簽署申請切結書，民眾無需親自填寫，只要由里長協助帶路指引清運地點，即可由市府人車到場處理，大幅提升作業效率。
環保局強調，為利清運安排與掌握分布狀況，亦同步啟用石棉瓦清運地圖進行測試，進一步提升效能，自本月18日起正式啟動「逐里掃街清運機制」，每日清理量可達300至400公噸，並將災區畫設為17區，每區至少配置一組人車（含抓斗車與山貓車），展開逐里清理作業，確保不遺漏任何角落。
截至目前，全市石棉瓦清理量已達3375公噸，短短不到兩個月就接近過去兩年總和，顯示清運效率大幅提升。至於非災區石棉瓦住戶，仍可依正常程序申請補助，由環保局派員協助清運。
環保局提醒，石棉瓦拆除必須遵循安全規範，民眾應佩戴口罩與手套，並先行潤濕再妥善包覆，再通知里長或區公所，由市府安排人車清運，以保障人員安全與公共健康。
