財委會第八度關心災後台南校園 立委籲加速復建

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院財委會召委賴惠員呼籲加速台南校園。賴惠員國會辦公室／提供
立法院財委會召委賴惠員呼籲加速台南校園。賴惠員國會辦公室／提供

立法院財委會召委賴惠員20日第八度率財委會南下，於台南新營國小召開「丹娜絲風災校園重建座談會」，教育部國民及學前教育署長彭富源與台南市政府教育局、溪北地區國中小校長齊聚一堂，聚焦校園重建進度，讓孩子安心迎接開學。

賴惠員表示，丹娜絲後已八度率財委會召開災後復原協調會，從農業、電力、通訊到教育，全力督促復原。今天特別聚焦教育層面，是因為開學將至，復原不能再等。

賴惠員指出，先前已陸續勘災鹽水國中、鹽水國小、竹埔國小、鯤鯓國小、北門國中、學甲國小、新生國小、新東國小、菁寮國小、新嘉國小等校，深知校園損壞對孩子影響重大，呼籲中央加速核定並撥付經費，讓溪北學子早日回到安全、整潔的校園，家長也能放心。

彭富源表示，感謝賴惠員委員邀請，讓教育部能與第一線教育人員直接面對面。他承諾，教育部將全力支援校園復原需求，目前災後復原經費需求共計2億5,673萬元，教育部已核定補助2,000萬元，未來將加速核定，協助各校修繕與重建，讓孩子們能在最短時間內重返安全校園。

台南市教育局主任秘書陳宗暘表示，災後第一時間即授權各校進行小額或緊急採購，確保教學不中斷，並以「一員工督導15校」模式持續檢整復原。至7月31日，全台南268所學校均已完成環境清理檢整，暑期課程如期展開，開學不受影響。

賴惠員結尾強調，災後最怕的不只是校舍損壞，更怕孩子的教育受到影響。她將把關並督促中央與地方加快復原腳步，讓溪北的孩子們安心上學，健康成長，為教育百年大計而努力。

國民 校舍 教育部

