丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

丹娜絲風災後為加速房屋修繕，行政院雲嘉南前進指揮所和台南市政府積極媒合，截至目前登記案件的媒合率已逾9成5，但簽約率不高，市府秘書長尤天厚表示，修繕作業牽涉到災民本身的意願、建材選用、房屋結構狀況、以及部分物件涉及共有產權等多重因素，整體媒合進度不易掌控，也難以數據反映各案實際進展，尚請外界理解。

工務局統計截至8月19日，市府協助民眾媒合工班修復屋損的進度為：已決定施工廠商301家，工班累計出動5,838人次；登記申請3244件，其中已完成媒合3098件，媒合率達95.5%。在後續進度方面，已完成簽約489件，施工中166件，另有106件已完成修復。

市府也指出，目前簽約率相對不高，原因有民眾對報價金額評估中、屋主不在本地或無法聯絡、家族意見未整合、受損面積小自行修復、希望自行找熟識包商或親友施作、房屋已無居住價值轉為拆除等情形。

工務局強調，目前辦理程序為修繕技術團隊接獲申請後，便會立即安排廠商現勘、丈量並提出報價，許多工班甚至從早到晚馬不停蹄趕工，只為協助災民早日返家。該局將持續與民眾溝通協調，協助排除困難，全力推進修繕進度。

另，在房屋拆除方面，市府提供兩種協助方式，第一類為委託市府媒合工班拆除，無論弱勢戶或一般戶，費用均由市府全額負擔；第二類為民眾自行雇工拆除，若評估房屋老舊或無人居住，並能於9月30日前完成整棟拆除者，可申請2萬元補助。工務局提醒，本次補助與代拆僅適用於「整棟建築物完全拆除」的情況，並須於9月底前完成拆除作業。

不論採哪種方式，民眾均須先向區公所提出申請，後續由自來水公司與台電協助斷水斷電，確認現場安全後安排拆除作業。市府提醒民眾儘早辦理，確保於期限內完成申請與施工，以利獲得補助或享有免費代拆服務。

市府已編列3300萬元，另各區公所亦分別編列600萬元，專款協助災民拆除重建，盼能迅速消除安全疑慮，加快復原腳步。