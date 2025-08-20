快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
加速丹娜絲風災後的家園重建，台南市府和中央積極媒合廠商協助修繕。圖／台南市工務局提供
加速丹娜絲風災後的家園重建，台南市府和中央積極媒合廠商協助修繕。圖／台南市工務局提供

為加速屋損家園復原慰助金發放進度，南市府跨局處支援利用周末連日加班，至今已核撥6億元，已完成約70%的核撥作業， 但不少案件是民宅整體面積不到20平方公尺卻申請超過20平方公尺的慰助金，或同一民宅受損卻多人重複申請等情況，主要是三合院「一戶多門牌」竟然有4戶都申請10萬元，都必須會勘認定，造成核定速度慢。

台南市府民政局長姜淋煌指出，市府秉持從寬、從速、從簡的原則，先收件、受理、撥款，再進行查核，以加快慰助金發放速度，但強調，「從寬、從速、從簡」，也要依法「從實」，以利 社會資源及善款有效運用；因災區不少三合院多，一門牌多戶都可以申請，但仍要按居住範圍受損面積申請。

據指出，目前發現的有1門牌4戶都申請10萬元，就列入待會勘釐清；另也有發現夫妻以相鄰但不同門牌申請，以及房屋非此次災損也提出申請，第一線公務人員不敢馬上核准，需排定會勘釐清。

民政局說，在市長黃偉哲指示下，調動跨局處人力 進駐重災區，也啟動周末不打烊加班趕辦中，盡力在合法前提下簡化程序，例如只要民眾附上水電基本費帳單即可認定有居住事實；目前受理逾3萬6千多件，先前申請1萬元的幾乎都已核撥，5萬元逾萬件核撥率有5、6成，10萬元申請約5、6千件，核撥率約2、3成。

台南接連遭受丹娜絲颱風及0728、0802豪雨影響，考量第一線防救災公務同仁日夜輪班，加上災後復原工作繁重，以往公務人員請領加班費有「3個月240小時」限制，為體恤公務同仁，市長黃偉哲宣布，防救災加班費不受限制，依實全數核給，以體恤同仁辛勞。

加速丹娜絲風災後的家園重建，台南市府和中央積極媒合廠商協助修繕。圖／台南市工務局提供
加速丹娜絲風災後的家園重建，台南市府和中央積極媒合廠商協助修繕。圖／台南市工務局提供

門牌 加班費 丹娜絲颱風

延伸閱讀

全台首座公立雙語完全學校啟用 迎接沙崙智慧綠能科學城大發展

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

邀黃偉哲8月24日專訪 陳水扁：從市政、風災到2026選舉無所不談

台南公務員防救災 加班費不受3個月240小時限制

相關新聞

丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

丹娜絲風災後為加速房屋修繕，行政院雲嘉南前進指揮所和台南市政府積極媒合，截至目前登記案件的媒合率已逾9成5，但簽約率不高...

屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

為加速屋損家園復原慰助金發放進度，南市府跨局處支援利用周末連日加班，至今已核撥6億元，已完成約70%的核撥作業， 但不少...

美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

因應美國對等關稅政策等國際情勢，勞動部今年8月啟動「強化版僱用安定措施」，針對9大製造業減班休息勞工，提供每月最高1萬2...

東石海之夏「中秋連假」回歸12分鐘海上煙火秀10月6日登場

2025東石海之夏因颱風延期，將在10月中秋連假強勢回歸，10月4日至6日在東石漁人碼頭盛大登場，邀請樂團玖壹壹、鼓鼓呂...

風災豪雨重創蔬菜產區菜價飆漲「菜車團購」批發省荷包

1個多月來接連風災豪雨，重創中南部蔬菜產區，供應量銳減，市場價格全面飆漲。青蔥、香菜甚至突破每公斤千元，被稱為「菜金」，...

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今首辦入住典禮，市長黃偉哲也送出彩蛋，現場抽獎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。