屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

為加速屋損家園復原慰助金發放進度，南市府跨局處支援利用周末連日加班，至今已核撥6億元，已完成約70%的核撥作業， 但不少案件是民宅整體面積不到20平方公尺卻申請超過20平方公尺的慰助金，或同一民宅受損卻多人重複申請等情況，主要是三合院「一戶多門牌」竟然有4戶都申請10萬元，都必須會勘認定，造成核定速度慢。

台南市府民政局長姜淋煌指出，市府秉持從寬、從速、從簡的原則，先收件、受理、撥款，再進行查核，以加快慰助金發放速度，但強調，「從寬、從速、從簡」，也要依法「從實」，以利 社會資源及善款有效運用；因災區不少三合院多，一門牌多戶都可以申請，但仍要按居住範圍受損面積申請。

據指出，目前發現的有1門牌4戶都申請10萬元，就列入待會勘釐清；另也有發現夫妻以相鄰但不同門牌申請，以及房屋非此次災損也提出申請，第一線公務人員不敢馬上核准，需排定會勘釐清。

民政局說，在市長黃偉哲指示下，調動跨局處人力 進駐重災區，也啟動周末不打烊加班趕辦中，盡力在合法前提下簡化程序，例如只要民眾附上水電基本費帳單即可認定有居住事實；目前受理逾3萬6千多件，先前申請1萬元的幾乎都已核撥，5萬元逾萬件核撥率有5、6成，10萬元申請約5、6千件，核撥率約2、3成。