美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

因應美國對等關稅政策等國際情勢，勞動部今年8月啟動「強化版僱用安定措施」，針對9大製造業減班休息勞工，提供每月最高1萬2100元、最長6個月的薪資差額補貼；桃竹苗分署特別提供「專人輔導」、「進廠駐點」及「即時審核撥款」三大服務，主動關懷轄區事業單位，協助勞工朋友備妥文件加速審核程序。

本次公告適用的9大行業包括食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業及電力設備及配備製造業等受僱勞工，如經勞雇雙方協商同意減班休息達30天以上，且在公告辦理期間今年8月1日至明年1月31日內，減班休息達30天以上，並向地方勞工主管機關列冊通報，即可於減班休息日期滿30天的次日起90天內透過台灣就業通線上申辦系統，或向分署提出減班休息期間的薪資差額補貼申請，請領月數最長為6個月。

除了擴大補貼適用的勞工對象外，也同步提高補貼金額。為了在減班休息期間更有效保障勞工的工作穩定與生活支持，補貼標準由原本的「薪資差額 50%」提高至「薪資差額 70%」。

計算方式先以勞工減班休息前 1 至 3 個月的平均月投保薪資，減去減班休息後協議的實際薪資，差額的 70% 即為補貼金額，並按月發放，每人每月最高可領 1萬2100 元。此補貼可與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼一併申請，協助勞工在穩定生活的同時，也能提升職場技能。