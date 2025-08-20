聽新聞
東石海之夏「中秋連假」回歸12分鐘海上煙火秀10月6日登場
2025東石海之夏因颱風延期，將在10月中秋連假強勢回歸，10月4日至6日在東石漁人碼頭盛大登場，邀請樂團玖壹壹、鼓鼓呂思緯、歌手蕭秉治演出，還有藝響臺灣文化劇團「悟空大鬧恐龍馬戲團」精彩戲碼，壓軸煙火秀將在10月6日晚上7時施放，煙火秀時長12分鐘。
文化觀光局表示，6日晚上7時施放備受期待的「海上煙火秀」，演出12分鐘，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，為觀眾帶來精彩絕倫的視覺饗宴，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。
文化觀光局指出，家長帶著孩童參與「東石海之夏」時，務必多帶衣物，現場有豐富消暑戲水設施，今年加入夢想熱氣球及冰雪海盜船機械遊具，也有小朋友最愛的氣墊設施，還安排小芙尼家族與馬戲之門系列演出，讓大小朋友享受豐富多元樂趣。
文觀局說明，市集分為2大區塊，「愛嘉小店家」展區由嘉義縣商圈協會聯合展售，另一區則是文創質感的「小火柴市集」，2大市集皆推出海之夏限定美味，更多活動詳情歡迎至「東石海之夏」官方臉書專頁或嘉義縣文化觀光局官網查詢。
