東石海之夏「中秋連假」回歸12分鐘海上煙火秀10月6日登場

2025東石海之夏因颱風延期，將在10月中秋連假強勢回歸，10月4日至6日在東石漁人碼頭盛大登場，邀請樂團玖壹壹、鼓鼓呂思緯、歌手蕭秉治演出，還有藝響臺灣文化劇團「悟空大鬧恐龍馬戲團」精彩戲碼，壓軸煙火秀將在10月6日晚上7時施放，煙火秀時長12分鐘。

文化觀光局表示，6日晚上7時施放備受期待的「海上煙火秀」，演出12分鐘，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，為觀眾帶來精彩絕倫的視覺饗宴，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。

文化觀光局指出，家長帶著孩童參與「東石海之夏」時，務必多帶衣物，現場有豐富消暑戲水設施，今年加入夢想熱氣球及冰雪海盜船機械遊具，也有小朋友最愛的氣墊設施，還安排小芙尼家族與馬戲之門系列演出，讓大小朋友享受豐富多元樂趣。