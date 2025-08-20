快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

風災豪雨重創蔬菜產區菜價飆漲「菜車團購」批發省荷包

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市出現民眾組「菜車團購」臉書社群揪團，直接到產地批發蔬菜，減少層層剝削，為消費者省荷包，成為這波菜價飆漲下特殊現象。圖／取自社群幸福朴子人
嘉義縣朴子市出現民眾組「菜車團購」臉書社群揪團，直接到產地批發蔬菜，減少層層剝削，為消費者省荷包，成為這波菜價飆漲下特殊現象。圖／取自社群幸福朴子人

1個多月來接連風災豪雨，重創中南部蔬菜產區，供應量銳減，市場價格全面飆漲。青蔥、香菜甚至突破每公斤千元，被稱為「菜金」，民眾煮一餐成本上升，為減輕荷包壓力，嘉義縣朴子市出現民眾組「菜車團購」臉書社群揪團，直接到產地批發蔬菜，減少層層剝削，為消費者省荷包，成為這波菜價飆漲下特殊現象。

近期颱風與豪雨讓葉菜類嚴重受損，農民收成不足，導致供需失衡。高麗菜、小白菜、青江菜價格翻倍，青蔥、香菜更屢創新高，消費者直呼「不敢隨便買」。市場統計顯示，北中南各大批發市場蔬菜交易量銳減，價格居高不下，家庭開支明顯增加。

在物價壓力下，不少菜販民眾自發組成「菜車團購」，他們凌晨驅車前往雲林西螺果菜市場進貨，之後在朴子市區與周邊鄉鎮設定點，讓民眾事先透過群組登記所需品項，再集中領取。參與團購的黃姓市民說，「現在買1小把青蔥要上百元，真是嚇人。透過團購，一斤蔬菜能便宜3到4成，雖然還是比以前貴，但至少能吃得起。」

農業專家指出，蔬菜泡水後腐爛嚴重，葉菜短期供應不足，才導致價格暴漲。尤其青蔥、香菜主產地在雲嘉地區，受創嚴重，批發量大減。若天候回穩，約需2至3周後菜價才可能逐漸下降。面對菜價飆漲，有人選擇冷凍蔬菜或進口替代品，也有人依靠平價專區採買，「菜車團購」屬民間自救，展現社區互助精神，成為菜價高漲下風景。

嘉義縣朴子市出現民眾組「菜車團購」臉書社群揪團，直接到產地批發蔬菜，減少層層剝削，為消費者省荷包，成為這波菜價飆漲下特殊現象。圖／取自社群幸福朴子人
嘉義縣朴子市出現民眾組「菜車團購」臉書社群揪團，直接到產地批發蔬菜，減少層層剝削，為消費者省荷包，成為這波菜價飆漲下特殊現象。圖／取自社群幸福朴子人

菜價 香菜 豪雨

延伸閱讀

嘉義洗腎病夫婦陷風災困境 林業署全額修繕助重獲安居

邀黃偉哲8月24日專訪 陳水扁：從市政、風災到2026選舉無所不談

菜價終於降！颱風後「1菜類」率先復活 婆媽喜喊：回到3把50元

要開學了…台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

相關新聞

丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

丹娜絲風災後為加速房屋修繕，行政院雲嘉南前進指揮所和台南市政府積極媒合，截至目前登記案件的媒合率已逾9成5，但簽約率不高...

屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

為加速屋損家園復原慰助金發放進度，南市府跨局處支援利用周末連日加班，至今已核撥6億元，已完成約70%的核撥作業， 但不少...

美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

因應美國對等關稅政策等國際情勢，勞動部今年8月啟動「強化版僱用安定措施」，針對9大製造業減班休息勞工，提供每月最高1萬2...

東石海之夏「中秋連假」回歸12分鐘海上煙火秀10月6日登場

2025東石海之夏因颱風延期，將在10月中秋連假強勢回歸，10月4日至6日在東石漁人碼頭盛大登場，邀請樂團玖壹壹、鼓鼓呂...

風災豪雨重創蔬菜產區菜價飆漲「菜車團購」批發省荷包

1個多月來接連風災豪雨，重創中南部蔬菜產區，供應量銳減，市場價格全面飆漲。青蔥、香菜甚至突破每公斤千元，被稱為「菜金」，...

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今首辦入住典禮，市長黃偉哲也送出彩蛋，現場抽獎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。