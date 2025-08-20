風災豪雨重創蔬菜產區菜價飆漲「菜車團購」批發省荷包

1個多月來接連風災豪雨，重創中南部蔬菜產區，供應量銳減，市場價格全面飆漲。青蔥、香菜甚至突破每公斤千元，被稱為「菜金」，民眾煮一餐成本上升，為減輕荷包壓力，嘉義縣朴子市出現民眾組「菜車團購」臉書社群揪團，直接到產地批發蔬菜，減少層層剝削，為消費者省荷包，成為這波菜價飆漲下特殊現象。

近期颱風與豪雨讓葉菜類嚴重受損，農民收成不足，導致供需失衡。高麗菜、小白菜、青江菜價格翻倍，青蔥、香菜更屢創新高，消費者直呼「不敢隨便買」。市場統計顯示，北中南各大批發市場蔬菜交易量銳減，價格居高不下，家庭開支明顯增加。

在物價壓力下，不少菜販民眾自發組成「菜車團購」，他們凌晨驅車前往雲林西螺果菜市場進貨，之後在朴子市區與周邊鄉鎮設定點，讓民眾事先透過群組登記所需品項，再集中領取。參與團購的黃姓市民說，「現在買1小把青蔥要上百元，真是嚇人。透過團購，一斤蔬菜能便宜3到4成，雖然還是比以前貴，但至少能吃得起。」