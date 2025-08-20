快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，今首辦入住典禮，市長黃偉哲送彩蛋。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，今首辦入住典禮，市長黃偉哲送彩蛋。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今首辦入住典禮，市長黃偉哲也送出彩蛋，現場抽獎，最大獎是5千元禮券，且每戶都送入住禮「推車」。抽到大獎的黃姓住戶分享，租公寓單人套房，每月9000元，住社會住宅只需5500元，省下的錢可買冰箱、洗衣機，相當划算。

黃偉哲說，今日入住不僅是社宅營運的里程碑，更是台南市實現「居住正義」的重要一步。台南社會住宅政策始於賴清德總統擔任市長時規畫，在自己任內動工、移交。「宜居仁愛」提供75戶的社會住宅，今日迎接第一批住戶，在農曆七月開始前入住，共有30戶。「宜居仁愛」提供高品質居住環境與公共設施，也有附帶家具，住戶只要拎著一口皮箱，就可以入住。

黃偉哲說，宜居仁愛是台南第一戶完成、提供入住的社宅，未來還有更多。另「宜居小東」預計今年第四季公告招租，永康的「宜居成功」已經完成抽籤，準備簽約入住，希望大家能夠住得開心、住得好。

今日「入住典禮」是市府為社宅住戶舉辦的首場活動，現場邀請樂團表演，並有抽獎活動，共有5人獲獎，分別獲得2000元至5000元禮券。市府也為住戶們送上超級吸睛的入住禮「推車」，無論是搬家、露營、買菜都好用。

都發局長林榮川表示，「宜居仁愛社宅」曾榮獲2022年國家卓越建設獎，無論在設計或工程品質上皆具水準。為減輕住戶的搬遷負擔，市府配備冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本家具，讓住戶輕鬆地展開新生活。南市截至今年7月已規畫及興建1萬1188戶社會住宅，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」共184戶，現已迎接首批租戶入住。

黃姓住戶分享，他原住在老公寓單人房，每月租金9千元，因是40多年房子較為老舊，看到社會住宅招租，以好奇、試試看心情登記，沒想到抽中，雖然社宅沒準備冰箱、洗衣機，但月租只5500元，省下的錢就可買這些電器用品，且未來搬家也可帶著走。

台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今辦入住典禮。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今辦入住典禮。記者鄭惠仁／攝影

住戶 社宅 黃偉哲 社會住宅

相關新聞

丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

丹娜絲風災後為加速房屋修繕，行政院雲嘉南前進指揮所和台南市政府積極媒合，截至目前登記案件的媒合率已逾9成5，但簽約率不高...

屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

為加速屋損家園復原慰助金發放進度，南市府跨局處支援利用周末連日加班，至今已核撥6億元，已完成約70%的核撥作業， 但不少...

美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

因應美國對等關稅政策等國際情勢，勞動部今年8月啟動「強化版僱用安定措施」，針對9大製造業減班休息勞工，提供每月最高1萬2...

東石海之夏「中秋連假」回歸12分鐘海上煙火秀10月6日登場

2025東石海之夏因颱風延期，將在10月中秋連假強勢回歸，10月4日至6日在東石漁人碼頭盛大登場，邀請樂團玖壹壹、鼓鼓呂...

風災豪雨重創蔬菜產區菜價飆漲「菜車團購」批發省荷包

1個多月來接連風災豪雨，重創中南部蔬菜產區，供應量銳減，市場價格全面飆漲。青蔥、香菜甚至突破每公斤千元，被稱為「菜金」，...

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今首辦入住典禮，市長黃偉哲也送出彩蛋，現場抽獎，...

