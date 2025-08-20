台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今首辦入住典禮，市長黃偉哲也送出彩蛋，現場抽獎，最大獎是5千元禮券，且每戶都送入住禮「推車」。抽到大獎的黃姓住戶分享，租公寓單人套房，每月9000元，住社會住宅只需5500元，省下的錢可買冰箱、洗衣機，相當划算。

黃偉哲說，今日入住不僅是社宅營運的里程碑，更是台南市實現「居住正義」的重要一步。台南社會住宅政策始於賴清德總統擔任市長時規畫，在自己任內動工、移交。「宜居仁愛」提供75戶的社會住宅，今日迎接第一批住戶，在農曆七月開始前入住，共有30戶。「宜居仁愛」提供高品質居住環境與公共設施，也有附帶家具，住戶只要拎著一口皮箱，就可以入住。

黃偉哲說，宜居仁愛是台南第一戶完成、提供入住的社宅，未來還有更多。另「宜居小東」預計今年第四季公告招租，永康的「宜居成功」已經完成抽籤，準備簽約入住，希望大家能夠住得開心、住得好。

今日「入住典禮」是市府為社宅住戶舉辦的首場活動，現場邀請樂團表演，並有抽獎活動，共有5人獲獎，分別獲得2000元至5000元禮券。市府也為住戶們送上超級吸睛的入住禮「推車」，無論是搬家、露營、買菜都好用。

都發局長林榮川表示，「宜居仁愛社宅」曾榮獲2022年國家卓越建設獎，無論在設計或工程品質上皆具水準。為減輕住戶的搬遷負擔，市府配備冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本家具，讓住戶輕鬆地展開新生活。南市截至今年7月已規畫及興建1萬1188戶社會住宅，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」共184戶，現已迎接首批租戶入住。