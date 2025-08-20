快訊

嘉義洗腎病夫婦陷風災困境 林業署全額修繕助重獲安居

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
農業部林業及自然保育署嘉義分署協助媒合廠商為嘉義縣布袋鎮受災戶重建家園，嘉義分署長李定忠昨見證廠商與受災戶簽約。圖／嘉義分署提供
農業部林業及自然保育署嘉義分署協助媒合廠商為嘉義縣布袋鎮受災戶重建家園，嘉義分署長李定忠昨見證廠商與受災戶簽約。圖／嘉義分署提供

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，造成多處民宅屋頂牆面受損嚴重，農業部林業及自然保育署嘉義分署協助媒合廠商為嘉義縣布袋鎮受災戶重建家園，嘉義分署長李定忠昨見證廠商與受災戶簽約，廠商允諾將盡速修繕完成，並負擔全額費用，讓受災戶有安心棲身家園。

經過嘉義分署與廠商多次至布袋鎮向受災戶說明、瞭解需求、丈量及報價，終於取得蔡姓屋主及住戶吳姓女子同意，廠商為減輕受災戶經濟壓力，主動承擔全額費用，盼讓吳姓女子夫婦能有安全住所。嘉義分署感謝金質獎優良廠商善舉，贈與文創商品表達感謝。

嘉義分署指出，丹娜絲颱風是中央氣象署自1958年有完整紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，布袋鎮更是首當其衝的區域，接獲行政院前進指揮所指示，立即投入災損房屋修繕媒合工作，號召優良廠商協助，立成工程顧問有限公司及良展營造有限公司即義不容辭加入。

屋主蔡姓男子說，房屋無償提供住戶吳姓女子及其先生使用，因颱風重創，修繕費用無力負擔，原想以修補部分損壞方式維持房屋基本功能，但嘉南地區風災受創面積大，僅部分修補不易尋求廠商承接，幸好有嘉義分署媒合廠商幫忙，讓房屋修繕有了曙光。

住戶吳姓女子說，丈夫長期洗腎，在蔡姓屋主幫助下才有了棲身之處，颱風造成房屋屋頂及牆面受損，近期南部又常有豪大雨發生，生活環境實在讓人擔憂卻也無力改善，每晚都擔心受怕，現在有政府單位及廠商願意大力協助，終於能把心中的大石放下。

嘉義分署表示，為加速修繕進度，屋頂及外牆合計損壞面積達20平方公尺以上且符合「復原慰助金」請領資格受災戶，可由里幹事協助登記媒合修繕，若在8月31日前完成與政府媒合廠商簽約，可再獲得行政院協助修繕拆除獎勵措施補助尾款2萬元。

嘉義縣布袋鎮多處房屋遭丹娜絲颱風損毀，林業署嘉義分署協助受災戶重建家園。圖／嘉義分署提供
嘉義縣布袋鎮多處房屋遭丹娜絲颱風損毀，林業署嘉義分署協助受災戶重建家園。圖／嘉義分署提供
嘉義縣布袋鎮多處房屋遭丹娜絲颱風損毀，林業署嘉義分署協助受災戶重建家園。圖／嘉義分署提供
嘉義縣布袋鎮多處房屋遭丹娜絲颱風損毀，林業署嘉義分署協助受災戶重建家園。圖／嘉義分署提供

嘉義 受災戶 丹娜絲颱風

