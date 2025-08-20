聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義女發文抱怨戰機擾民 引來洗版撻伐
嘉義有名疑住在水上嘉義機場附近的女子清晨發文抱怨機場戰鬥機擾民，卻引來一面倒批評撻伐，「你就知道你現在多幸福！睡覺時，還有人守著天空保護你！辛苦了，國軍弟兄……」、「忍一下不行嗎？若是沒能力搬離機場周圍就建議閉嘴囉」、「你要罵的是對岸的支那人吧？為什麼要騷擾我們」、「他們也不想在這時候被挖起來飛阿…」、「有國軍保護，應該覺得安心才是。」、「看到這些回覆就知道大家是有認知的國民。 國防是不分藍綠白黃的」。
這名女網友在清晨發文「現在才幾點？？？，嘉義水上機場戰鬥機是怎樣 不擾民嗎？？？」，似乎是戰鬥機噪音影響她的作息，因而發文抱怨，但沒想到引來網友撻伐，留言網友都能體諒國軍辛勞。
「我5:48分聽到飛機起飛。就知道任務機上空了，很辛苦了，你們要知道任務機起飛前2小時，地勤人員就要在飛機下面準備，要3點多起床。」、「飛了也被罵 不飛也被罵 那你叫他們怎麼樣？」、「對面打過來是不是軍方要先打電話問你是不是起床了才能出動」、「我從小聽著戰鬥機的音爆長大的 我覺得要珍惜，因為改天要用到的時候 可能也來不及升空了」、「軍人們在保護我們人民，執行實際作戰或演練，我理解你覺得很吵，但若沒了軍人，可能台灣就真的很安靜了。」、「妳家半夜如果火燒厝，是不是要燒到早上再讓消防車出動，不然半夜會擾民」。
女網友一開始還回嗆網友「喔！原來酸我的你們也是支持噪音製造者啊！辛苦了！」、「老娘在這土生土長的啦！你這個毛沒長齊的算哪根蔥！」，可能整個版面都在批評她，漸漸地她也就不再回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言