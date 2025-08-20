快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義女發文抱怨戰機擾民 引來洗版撻伐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
女網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民，卻引來一面倒撻伐聲浪。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
女網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民，卻引來一面倒撻伐聲浪。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事

嘉義有名疑住在水上嘉義機場附近的女子清晨發文抱怨機場戰鬥機擾民，卻引來一面倒批評撻伐，「你就知道你現在多幸福！睡覺時，還有人守著天空保護你！辛苦了，國軍弟兄……」、「忍一下不行嗎？若是沒能力搬離機場周圍就建議閉嘴囉」、「你要罵的是對岸的支那人吧？為什麼要騷擾我們」、「他們也不想在這時候被挖起來飛阿…」、「有國軍保護，應該覺得安心才是。」、「看到這些回覆就知道大家是有認知的國民。 國防是不分藍綠白黃的」。

這名女網友在清晨發文「現在才幾點？？？，嘉義水上機場戰鬥機是怎樣 不擾民嗎？？？」，似乎是戰鬥機噪音影響她的作息，因而發文抱怨，但沒想到引來網友撻伐，留言網友都能體諒國軍辛勞。

「我5:48分聽到飛機起飛。就知道任務機上空了，很辛苦了，你們要知道任務機起飛前2小時，地勤人員就要在飛機下面準備，要3點多起床。」、「飛了也被罵 不飛也被罵 那你叫他們怎麼樣？」、「對面打過來是不是軍方要先打電話問你是不是起床了才能出動」、「我從小聽著戰鬥機的音爆長大的 我覺得要珍惜，因為改天要用到的時候 可能也來不及升空了」、「軍人們在保護我們人民，執行實際作戰或演練，我理解你覺得很吵，但若沒了軍人，可能台灣就真的很安靜了。」、「妳家半夜如果火燒厝，是不是要燒到早上再讓消防車出動，不然半夜會擾民」。

女網友一開始還回嗆網友「喔！原來酸我的你們也是支持噪音製造者啊！辛苦了！」、「老娘在這土生土長的啦！你這個毛沒長齊的算哪根蔥！」，可能整個版面都在批評她，漸漸地她也就不再回應。

女網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民，卻引來一面倒撻伐聲浪，她回嗆網友。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
女網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民，卻引來一面倒撻伐聲浪，她回嗆網友。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
有網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民，自稱是土生土長的鄉民。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
有網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民，自稱是土生土長的鄉民。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
女網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
女網友清晨發文抱怨水上空軍嘉義基地戰鬥機擾民。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事

機場 嘉義

延伸閱讀

鉅陞2026年推案上看220億

颱風後躲萬善祠1個多月…嘉義8旬翁獲助有望回家住了

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

嘉義市商圈雙主題遊程啟航 森林鐵道、品味茶香共遊城市新亮點

相關新聞

台南安平魚市場 挨批重建1年半進度慢

台南安平魚市場老舊，泥塊剝落、鋼筋露出，地方盼加速重建，議員認為安平漁港是一級港，安平也是府城發展的起點，重建應融入特色...

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

台南市政府推動社會住宅，「宜居仁愛社會住宅」已完工，已有30戶辦理入住，今首辦入住典禮，市長黃偉哲也送出彩蛋，現場抽獎，...

嘉義洗腎病夫婦陷風災困境 林業署全額修繕助重獲安居

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，造成多處民宅屋頂牆面受損嚴重，農業部林業及自然保育署嘉義分署協助媒合廠商為嘉義縣布袋鎮受災戶重...

嘉義女發文抱怨戰機擾民 引來洗版撻伐

嘉義有名疑住在水上嘉義機場附近的女子清晨發文抱怨機場戰鬥機擾民，卻引來一面倒批評撻伐，「你就知道你現在多幸福！睡覺時，還...

台大E勢泮校友會捐款助台南災後重建 支票未填金額是這用意

台南市受丹娜絲颱風重創，各界持續伸出援手。國立台灣大學管理學院E勢泮執行長董建華與校友會理事長蘇哲生昨天率領60人到訪，...

嘉義市太和醫院6.3億售出創地價新高 博弈教父陳盈助購地布局蛋黃區

根據內政部實價登錄資料，2月12日，位於嘉市精華地段新榮路「太和醫院」基地交易買賣，總價高達6.3345億元，創近2年嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。