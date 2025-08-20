快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

台大E勢泮校友會捐款助台南災後重建 支票未填金額是這用意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通局停車營運科江彥輝股長進行「智慧停車」簡報，分享台南路邊停車智慧化的推動。圖／台南市研考會提供
交通局停車營運科江彥輝股長進行「智慧停車」簡報，分享台南路邊停車智慧化的推動。圖／台南市研考會提供

台南市受丹娜絲颱風重創，各界持續伸出援手。國立台灣大學管理學院E勢泮執行長董建華與校友會理事長蘇哲生昨天率領60人到訪，除交流參訪外，也捐款協助災後重建，由市府研考會主委王效文代表受贈。

在捐贈儀式上「支票」並未填上金額，校友會表示，成員在災後希望盡一份心力，因此進行了小額捐款。由於校友陸續捐款中，尚未確定捐款金額，因此選擇不特別強調數字，而是希望透過這個行動「拋磚引玉」，呼籲更多社會資源投入，協助災民重建。

市長黃偉哲表示，感謝校友會在災後第一時間伸出援手，這筆善款不僅是物質上的支持，更是精神上的鼓舞，讓受災市民知道並不孤單。市府將妥善運用資源於救援與重建，協助災民早日恢復生活。

訪行程中，校友們也到大台南智慧交通中心了解市府智慧交通的推動成果。交通局長王銘德指出，市府建置智慧號誌、雲端停車數據平台與AI影像辨識系統，透過大數據與人工智慧改善壅塞、提升道路安全；台南更是全國唯一達成路邊停車100%智慧化的城市，透過導入智慧停車柱與地磁感應系統，透過「台南好停APP」有效提升停車格位周轉率，讓民眾找車位、繳費更便利。

台大E勢泮校友會成員對此表示，對台南在智慧交通與智慧治理上的前瞻布局印象深刻，也肯定市府在永續發展上的努力。

王效文則回應，未來市府將持續與各界攜手合作，在智慧城市與交通管理領域不斷突破，並持續精進公共服務與城市韌性，共同打造更宜居、更有韌性的台南。

交通局智慧交安科范榮庭股長進行「智慧交控」簡報，介紹即時交通監控與AI影像辨識應用。圖／台南市研考會提供
交通局智慧交安科范榮庭股長進行「智慧交控」簡報，介紹即時交通監控與AI影像辨識應用。圖／台南市研考會提供
台大管理學院E勢泮校友會理事長蘇哲生代表捐助善款，由台南市政府研究發展考核委員會主委王效文代表接受，未填上金額是希望拋磚引玉。圖／台南市研考會提供
台大管理學院E勢泮校友會理事長蘇哲生代表捐助善款，由台南市政府研究發展考核委員會主委王效文代表接受，未填上金額是希望拋磚引玉。圖／台南市研考會提供

台南 捐款 災後

延伸閱讀

中職／台鋼雄鷹捐贈10萬元給台東體中 協助重建棒球場

豐原天主堂災後重建募款餐會 102歲教友生日家人捐200萬

陳世凱慰勉台南家園修復團隊 高公局全力投入災後重建

災後重建條例三讀 賴總統：感謝立院不分黨派力挺災民

相關新聞

台南安平魚市場 挨批重建1年半進度慢

台南安平魚市場老舊，泥塊剝落、鋼筋露出，地方盼加速重建，議員認為安平漁港是一級港，安平也是府城發展的起點，重建應融入特色...

台大E勢泮校友會捐款助台南災後重建 支票未填金額是這用意

台南市受丹娜絲颱風重創，各界持續伸出援手。國立台灣大學管理學院E勢泮執行長董建華與校友會理事長蘇哲生昨天率領60人到訪，...

嘉義市太和醫院6.3億售出創地價新高 博弈教父陳盈助購地布局蛋黃區

根據內政部實價登錄資料，2月12日，位於嘉市精華地段新榮路「太和醫院」基地交易買賣，總價高達6.3345億元，創近2年嘉...

台塑布局AI智慧工廠 深入校園帶雲林學子接軌人工智慧

台塑企業今年暑假再度攜手虎尾科技大學及虎尾高中，昨今兩天舉辦「Formosa科學探索營」，今年活動以「AI×自動化×智慧...

風災停擺逾月 嘉市棒球場修繕最後階段重啟迎戰職棒日期曝

7月6日登陸嘉縣丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事停擺移地比賽，球迷苦等1個多月，終於等到好消息。嘉...

歷史建築文化路郵局修復延宕 王美惠批中華郵政拖延環境惡化

嘉市文化路夜市日治時期歷史建築「文化路郵局」，修復工程延宕，中華郵政2021年啟動修復，原訂2023年完工，延至去年6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。