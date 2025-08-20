台大E勢泮校友會捐款助台南災後重建 支票未填金額是這用意
台南市受丹娜絲颱風重創，各界持續伸出援手。國立台灣大學管理學院E勢泮執行長董建華與校友會理事長蘇哲生昨天率領60人到訪，除交流參訪外，也捐款協助災後重建，由市府研考會主委王效文代表受贈。
在捐贈儀式上「支票」並未填上金額，校友會表示，成員在災後希望盡一份心力，因此進行了小額捐款。由於校友陸續捐款中，尚未確定捐款金額，因此選擇不特別強調數字，而是希望透過這個行動「拋磚引玉」，呼籲更多社會資源投入，協助災民重建。
市長黃偉哲表示，感謝校友會在災後第一時間伸出援手，這筆善款不僅是物質上的支持，更是精神上的鼓舞，讓受災市民知道並不孤單。市府將妥善運用資源於救援與重建，協助災民早日恢復生活。
訪行程中，校友們也到大台南智慧交通中心了解市府智慧交通的推動成果。交通局長王銘德指出，市府建置智慧號誌、雲端停車數據平台與AI影像辨識系統，透過大數據與人工智慧改善壅塞、提升道路安全；台南更是全國唯一達成路邊停車100%智慧化的城市，透過導入智慧停車柱與地磁感應系統，透過「台南好停APP」有效提升停車格位周轉率，讓民眾找車位、繳費更便利。
台大E勢泮校友會成員對此表示，對台南在智慧交通與智慧治理上的前瞻布局印象深刻，也肯定市府在永續發展上的努力。
王效文則回應，未來市府將持續與各界攜手合作，在智慧城市與交通管理領域不斷突破，並持續精進公共服務與城市韌性，共同打造更宜居、更有韌性的台南。
