嘉義市太和醫院6.3億售出創地價新高 博弈教父陳盈助購地布局蛋黃區

根據內政部實價登錄資料，2月12日，位於嘉市精華地段新榮路「太和醫院」基地交易買賣，總價高達6.3345億元，創近2年嘉市土地交易單價新高。該筆土地由「博弈教父」陳盈助旗下福添福投資公司購得，未來規畫開發住商大樓，引發房市關注。

台北地院審理京華城案昨開庭，傳喚陳盈助機要邱清章作證。邱證稱，陳盈助對台大醫有特殊情感，柯是台大醫生，私人捐款300萬元給柯，陳盈助大手筆捐柯，引發外界關注討論。陳盈助行事低調，除海外博弈事業，近年拓展不動產市場，持續布局嘉義等精華地段，出手購入太和醫院基地，被房市人士解讀房地產重要布局。

市府地政處指出，交易涵蓋培元段457地號等14筆土地，總面積約3905.43平方公尺（約1181.39坪），土地單價高達每坪53.62萬元，是近年嘉市土地交易罕見高價紀錄。買方福添福投資公司為陳盈助2011年設立，主要業務不動產投資與開發。

太和醫院地處新榮路鬧區，鄰近大同國小、經國新城商圈，是市區核心地段。醫院是在地人熟知精神科專科醫療機構，經營超過半世紀，現由資深廖姓女醫師負責，維持預約看診服務。據了解，醫院基地為廖醫師家族持有，此次交易由於陳盈助與廖醫師多年老友，以高於市價完成買賣。

衛生局表示，目前未接獲太和醫院申請歇業，維持現在經營狀態。員工說，醫院出售但不清楚是否會歇業，目前照常預約看診服務。