台塑布局AI智慧工廠 深入校園帶雲林學子接軌人工智慧

台塑企業今年暑假再度攜手虎尾科技大學及虎尾高中，昨今兩天舉辦「Formosa科學探索營」，今年活動以「AI×自動化×智慧工廠」為主題， 40名雲林縣學子透過實作課程展開科技實作學習之旅。

科學探索營活動全額由台塑企業贊助，對象為設籍雲林的國中生及國小六年級畢業生，透過營隊形式，讓學生體驗跨域課程，並在實作過程中培養邏輯思維與問題解決能力，提升科技素養。

台塑麥寮管理處副總經理蔡建樑表示，科學探索營已邁入第三年，今年課程結合人工智慧、邏輯控制與智慧物流等應用，兼具趣味性與挑戰性。

他指出，人工智慧早已深入日常生活，從手機語音助理到影像辨識、地圖導航，皆有AI的身影，台塑也已導入相關技術，例如以自走車進行物料運送，不僅提高效率，也能達到節能減碳的效果。

課程設計首先讓學生動手製作LED呼吸燈，進而延伸至智慧自走車設計，理解智慧工廠的核心運作，並安排倉儲任務模擬競賽，學生必須操控自走車完成物流任務，體驗自動化控制在產業場域中的實際應用。