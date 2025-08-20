聽新聞
風災停擺逾月 嘉市棒球場修繕最後階段重啟迎戰職棒日期曝
7月6日登陸嘉縣丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事停擺移地比賽，球迷苦等1個多月，終於等到好消息。嘉市體育場說，球場修繕進入最後階段，預計9月上旬重新開放，職棒一軍例行賽可望重返嘉市，球迷也能再次進場吶喊。
這座有「棒球原鄉」美譽的球場，上月颱風直撲嘉義受創嚴重，觀眾席特殊材質屋頂被吹出10公尺大洞，隱形護網與球員休息室也遭破壞。為了安全，體育場緊急封閉場館搶修，職棒比賽被迫轉戰外地。中職官網更公告，8月22日統一獅與台鋼雄鷹之戰改到高雄澄清湖棒球場開打，許多訂票球迷哀嘆「票也成了風災受害戶」。
體育場表示，受損屋頂因材質特殊，必須向原廠訂製，工程耗時，但內部修復已完成，經多次檢測確認安全，剩下周邊整備與清理工作。只要完工，即會拆除圍籬重新開放，並透過中職官網公布比賽時程。
嘉市立棒球場擁有超過百年歷史，是熱血棒球KANO電影取材經典場館，1998年重建，2020年獲前瞻計畫補助與市府自籌共1.215億元升級，去年追加1650萬元優化照明等設施，現已是符合職棒標準的現代化球場。
今年中職首度安排嘉市為台鋼雄鷹主場，5月開幕戰就吸引超過8550名觀眾進場，創下近10年新高。熱情球迷期待9月賽事回歸，再次點燃嘉義的棒球熱潮。體育場強調，將全力修繕，務必以最佳狀態迎接比賽，「不只恢復原貌，更要讓球迷安心、放心享受比賽」。
