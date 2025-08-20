歷史建築文化路郵局修復延宕 王美惠批中華郵政拖延環境惡化

嘉市文化路夜市日治時期歷史建築「文化路郵局」，修復工程延宕，中華郵政2021年啟動修復，原訂2023年完工，延至去年6月完成，至今仍未啟用，立委王美惠臉書批工程延宕，圍籬內雜草叢生、垃圾堆積，恐成病蟲溫床，要求中華郵政盡速清理規劃再利用，讓歷史空間早日重生。

文化路郵局整修拖延，王美惠質詢批交通部行政怠惰，去年底郵局拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的 土黃色牆面，牆面上斗大的「嘉義郵便局」字重新貼上，圍籬未拆除 ，郵局計畫活化營運商店及郵政文物展區，至今不見重啟，讓市民遊客失望。

王美惠指出，該工程最初預算4300萬元，追加1395萬元，總額高達5695萬元，但完工逾1年，建物卻閒置，與文化路商圈繁華景象形成強烈對比。她直言，文化路是嘉市最精華地段，歷史建築卻閒置荒廢長達4年，不僅浪費資源，也損及城市形象。

嘉義郵局表示，文化路郵局修復活化再利用計畫須送文化局文資委員會審議，已完成外牆修繕、排水系統與公廁整建，建築師正撰寫活化計畫期末報告，待文資委員會審議通過後，才能進行委外經營。郵局承諾，將盡快清理環境，避免衍生衛生問題。

文化路郵局前身追溯至清朝，1927年日治時期設立，1939年重建為「嘉義郵便局」，2004年文化局登錄為歷史建築，建築自蘭井街延伸至光彩街，占據文化路黃金地段，辦公廳舍搬遷光彩街巷內，原址整修。