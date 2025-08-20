嘉義「這嘉最好玩」 推林鐵、茶香行程

嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會昨辦「這嘉最好玩」商圈遊程啟動記者會，推出「森林鐵道文化」與「品味茶香文化」兩大主題遊程，並與旅行社簽合作意向書，將透過導覽、木工DIY與茶席體驗，深入在地。

嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗說，有別於過去以景點拉觀光客，雙主題文化遊程是商圈夥伴攜手合作、整合資源，展現嘉義多元的文化風貌，期望遊客都能感受到嘉義的溫度與特色；嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴表示，遊程內容會持續融合在地人文故事、歷史景觀與商圈經濟，吸引更多國內外旅客走進嘉義、愛上嘉義。

市長黃敏惠、劉慶宗、游貴襴、富豪旅行社總經理柯中文、雄獅旅行社副理洪采吟昨共同簽署合作意向書，現場也由導覽老師、木工職人、茶席講師介紹遊程亮點，體驗嘉義的手作魅力與茶香韻味，未來有機會讓森林鐵道文化、品味茶香文化的遊程內容，讓旅行社納入旅遊團行程。

黃敏惠表示，森林鐵道文化與品味茶香文化的結合，正呼應市府推動的「建城321」精神，將歷史、文化與商業活力融合在一起，市府也高度重視商圈發展，持續推出設計轉型、數位升級與品牌再造等支持方案，讓嘉義商業環境更具競爭力與創新力。