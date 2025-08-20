嘉義布袋好美里沙灘 遊客亂象擾民

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘的自然景觀優美，近期假日遊客湧入戲水、挖掘風災帶來的野生文蛤，大量人潮出現亂象，帶來垃圾破壞環境，令居民無奈，盼訂定管理方式；雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，將分別與相關單位開會研商。

好美里沙灘缺乏安全設施，不過網友分享「祕境」，逐漸打響名氣。雲嘉南濱管理處表示，好美里沙灘並非合法遊憩處所，不能進行水上活動，防風林、堤岸等土地分屬林業保育署嘉義分署、縣府及水利署第五河川分署共同管理。水利署第五河川分署指出，已設警告牌，提醒、勸導遊客禁止戲水。

「部分遊客缺乏公德心。」好美里社區居民指出，近期假日人潮多，許多人戲水後將衣物、垃圾隨意丟棄，甚至直接棄置雲嘉南濱管理處興建、委託社區經營的公廁內，清理志工非常困擾，且假日人手不足，環境維護難度加劇；也有居民說，公廁設有投幣式洗腳池，收費10元，不少遊客為省錢拒絕使用，轉而在廁所或戶外隨意清理，也造成髒亂。

地方居民呼籲相關單位盡速研擬措施，兼顧遊憩發展與生態保護，提醒遊客維護公共衛生，守護自然環境。