聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義布袋好美里沙灘 遊客亂象擾民
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘的自然景觀優美，近期假日遊客湧入戲水、挖掘風災帶來的野生文蛤，大量人潮出現亂象，帶來垃圾破壞環境，令居民無奈，盼訂定管理方式；雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，將分別與相關單位開會研商。
好美里沙灘缺乏安全設施，不過網友分享「祕境」，逐漸打響名氣。雲嘉南濱管理處表示，好美里沙灘並非合法遊憩處所，不能進行水上活動，防風林、堤岸等土地分屬林業保育署嘉義分署、縣府及水利署第五河川分署共同管理。水利署第五河川分署指出，已設警告牌，提醒、勸導遊客禁止戲水。
「部分遊客缺乏公德心。」好美里社區居民指出，近期假日人潮多，許多人戲水後將衣物、垃圾隨意丟棄，甚至直接棄置雲嘉南濱管理處興建、委託社區經營的公廁內，清理志工非常困擾，且假日人手不足，環境維護難度加劇；也有居民說，公廁設有投幣式洗腳池，收費10元，不少遊客為省錢拒絕使用，轉而在廁所或戶外隨意清理，也造成髒亂。
地方居民呼籲相關單位盡速研擬措施，兼顧遊憩發展與生態保護，提醒遊客維護公共衛生，守護自然環境。
雲嘉南濱管理處回應，由於環境髒亂與沙灘安全疑慮，近日將分別與嘉縣環保局、五河分署、林保署嘉義分署等相關單位開會，研商管理方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言